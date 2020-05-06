Больная раком дочь Владимира Левкина пережила болезненный разрыв с возлюбленным

В конце 2010 года старшей наследнице бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина поставили страшный диагноз. Врачи обнаружили у 26-летней Виктории рак мозга. Вот уже несколько месяцев девушка мужественно борется с онкологией. А перед тем, как попасть в больницу, она пережила очень болезненный разрыв с возлюбленным.

Дочь Владимира Левкина ведет блог, в котором подробно рассказывает о том, как проходит ее лечение. Она также делится с публикой подробностями личной жизни.

Некоторое время назад Виктория рассталась с любимым человеком. По признанию девушки, разрыв был очень болезненным. Она так переживала, что буквально потеряла интерес к жизни.

lyovkina Недавно Виктория избавилась от своих роскошных волос

"Меня откровенно бесило то, что люди говорили что-то типа «он тебя не стоит». При том, что решение закончить отношения приняла не я, как часто бывало у меня раньше. Я думала о том, что подобные высказывания в адрес человека, который сделал мне больно, - неправильны", - начала свою исповедь девушка.

Вика сожалеет о том, что в ее окружении не было людей, которые могли бы ей показать и рассказать, как принимать подобные ситуации и проживать их достойно и спокойно. "Нам было хорошо вместе. От того, что кто-то решил выйти из этих болезненных отношений по адекватным причинам, не значит, что нужно выстраивать заговоры против человека или перемалывать его кости", - уверена наследница бывшего солиста группы "На-На".

Напомним, в конце 2019 года дочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина была экстренно госпитализирована после обморока. Врачи изначально подозревали у Виктории глиому, но позже выяснилось, что у девушки астроциотома третьей степени. Ей удалили раковую опухоль. Она прошла несколько курсов лучевой терапии. "Принимала химические таблетки, от которых чувствуешь себя усталой и тошнит. Но я могла себя контролировать, думала, что будет гораздо хуже. Я и работала во время терапии, и уезжала после нее на встречи. Лучи - это не больно. Просто ощущаешь тепло в тех местах, куда они направлены", - поведала она.