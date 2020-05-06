2020-05-06T17:10:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал три причины, почему мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Эксперт прокомментировал сообщение главы Минздрава на совещании по коронавирусу у Владимира Путина
Анна НИКОЛАЕВА
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Согласно мировой статистике, мужчины тяжелее переносят заболевание Covid-19, чем женщины.Согласно мировой статистике, мужчины тяжелее переносят заболевание Covid-19, чем женщины.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Мы уже заметили, что мужчины болеют COVID-19 тяжелее, чем женщины, - рассказал на совещании у Владимира Путина по коронавирусу 6 мая глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр не стал углубляться в возможные причины таких гендерных «пристрастий» новой инфекции. Между тем подобный перекос наблюдается по всему миру. Так, китайские исследователи подсчитали, что среди женщин смертность от коронавируса была в среднем 1,7%, в то время как среди мужчин умерло 2,8% заболевших. В Испании по данным экспертов среди всех случаев летальных исходов от COVID на долю сильного пола пришлось более 65%, а в Италии — около 70%.

Глава Минздрава Михаил Мурашко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Глава Минздрава Михаил Мурашко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Точных причин такой диспропорции пока не установлено. Исходя из имеющихся на сегодня данных, можно сделать несколько предположений, - рассказал «КП» главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. Фото: lider-medicina.ru

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. Фото: lider-medicina.ru

Первое. В мужском организме больше, чем в женском, определенного вида рецепторов, к которым «цепляется» вирус SARS-CoV-2. «Фактически у мужчин больше мишеней, по которым бьет вирус, - поясняет доктор Тимаков. - Точно так же этих мишеней у взрослых больше, чем у детей. Поэтому большинство детей переносят коронавирусную инфекцию легче».

Второе. Женская иммунная система может работать эффективнее, чем у мужчин, благодаря женскому половому гормону эстрогену. «Женщины от природы могут быть защищены от инфекций сильнее, поскольку на них эволюцией возложена функция размножения», - говорит врач.

Третье это различия в поведении, характерные для разных полов. С одной стороны, считается, что представительницы прекрасной половины человечества более аккуратны, склонны строже соблюдать правила гигиены, включая мытье рук и ношение медицинских масок. «Мне кажется, что дело скорее в более эмоциональном восприятии женщин — когда они слышат об опасности коронавируса, читают истории переболевших, то сильнее переживают. И на волне тревоги активнее изолируются, избегают лишних контактов. За счет этого снижается как риск заражения, так и угроза получить повышенную вирусную нагрузку, из-за которой болезнь протекает наиболее тяжело», - отмечает Евгений Тимаков.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что:

- в России на сегодня 1 133 пациента с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Среди них четверо детей;

- четыре человека находятся на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, по сути это система искусственного кровообращения – аппарат перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела);

- тяжелые формы заболевания встречаются чаще у людей старше 65 лет, а также у пациентов с гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.

Всего в России по последним данным зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах.

Мурашко: «Часть ограничений, связанных с COVID-19, сохранят до появления вакцины».Министр здравоохранения отметил, что изначально власти в некоторых регионах отнеслись к распространению вируса «несколько прохладно»

ИСТОЧНИК KP.RU

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