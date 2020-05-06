Путин отправил губернаторов к выходу: Президент поручил начинать снимать карантинные меры

ПРИВЕТ ОТ МИШУСТИНА

Совещания Владимира Путина по ситуации с коронавирусом вся страна ждала, как никакого другого. Наконец-то должно были прозвучать конкретные предложения по выходу из режима самоизоляции.

- Хочу передать вам самые наилучшие пожелания от Михаила Мишустина, - поприветствовал Путин собравшихся в телеконференции. - Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений.

Само совещание состояло из двух частей: в первой шла речь о мерах по поддержке экономики, во второй - о снятии эпидемиологических ограничений.

- Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному, - заявил Путин. - Где-то жёсткие, профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их смягчение. Нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад.

Министра соцзащиты Антона Котякова рассказал о поддержке граждан, а министр экономического развития Максим Решетников - бизнеса.

ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ БИЗНЕСА

- Общий объем перенесенных налогов из-за коронавируса - 217 млрд рублей.

- Банки уже получили 35 тысяч обращений от организаций малого и среднего бизнеса о реструктуризации кредитов, половина уже получили одобрение.

- Отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались 28,5 тысяч малых и средних предприятий.

Но при этом

- уровень экономической активности в России в апреле снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала эпидемии.

- В регионах страны из-за коронавируса ограничена деятельность компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест.

Путин провел совещание с правительством и губернаторами в режиме телеконференции.Фото: REUTERS

НЕСИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ РЕШЕТНИКОВ

Президент покритиковал Решетникова за несистематизированный подход. И еще раз сформулировал задачи правительства:

- И граждане, и бизнес должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством.

- Все должны знать, как воспользоваться льготами, и эти способы должны быть доступны.

- все должны быть уверены, что помощь до них дойдет.

ВЫХОД В ТРИ ЭТАПА

Главным докладчиком во второй части выступала глава Роспотребнадзора Анна Попова, озвучившая представленный накануне Путину план по выходу из ограничений, разбитый на три этапа.

Первый этап: разрешаются занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, открываются магазины и учреждения сферы услуг с ограниченной площадью и с соблюдением социальной дистанции.

Второй этап: разрешаются прогулки на улице с семьёй и работа образовательных организаций, открываются магазины и учреждения сферы услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей.

Третий этап: возобновляется работа парков и скверов, открываются гостиницы, возобновляется работа предприятий сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

Путин план поддержал, но отметил, что принимать решения по выходу из карантина должны руководители каждого региона самостоятельно под руководством правительства. И поручил немедленно начать подготовку.

- Общую координацию всей этой работы и по антикарантинным мероприятиям, и по их снятию, по оживлению экономики должно осуществлять правительство, - подчеркнул президент.

В МОСКВЕ ПОСЛАБЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ

Единственным выступившим на совещании главой региона был мэр Москвы Сергей Собянин, и его предложения по снятию ограничений были более чем скромными.

Мэр Москвы Сергей Собянин после встречи с водителями поливомоечных машин перед началом шестой масштабной дезинфекции улиц столицы, 1 мая 2020 г. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- На протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных, это говорит о стабилизации ситуации.

- Снятие ограничений по сфере услуг в Москве пока преждевременно. Предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболевания, по ним ограничения должны оставаться жесткими.

- С 12 мая можно разрешить в Москве полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий.

- При этом меры самоизоляции ослабляться не должны. Наоборот, должны соблюдаться еще строже.

То есть те москвичи, кто ждал у экранов известия о послаблениях, не получили даже намека на них.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Выступление вице-премьера Андрея Белоусова, исполняющего обязанности главы правительства, было самым тревожным.

- Мы сейчас вступаем в самый сложный период с точки зрения экономики, - сказал Белоусов. - По мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в цепочках создания добавленной стоимости, в технологических цепочках. Сегодня неплатежи с моей точки зрения - это главная угроза функционирования производственных цепочек. От того, удастся ли нам эти платежи купировать в самом начале, от этого будет зависеть и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий.

Программа кредитования системообразующих предприятий для пополнения оборотных средств оказалась расписана целиком еще до ее официального запуска.

- Мы еще даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась "расписана", - признался Белоусов. - То есть банки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали. Пришлось вмешиваться для изменения целей программы, чтобы интересы банков у нас оказались на втором месте.