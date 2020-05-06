Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины

6 Май 2020 2020-05-06T16:00:52+03:00

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В стационарах страны с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом находятся около 80 тысяч человек. При этом на аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящее время лежат четыре ребенка. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным 6 мая сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Мы видим, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины. Тяжёлые формы течения — мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пожилых пациентов, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением, - добавил глава ведомства.

Накануне, министр здравоохранения обратил внимание на ежедневный прирост заболевших и указал, что в России еще рано говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса выходит на плато. Четвёртый день подряд прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией держится на уровне 10,5 тысяч в сутки. При этом кривая заражений резко идёт вверх, и страна уже вошла в топ-5 стран по числу инфицированных коронавирусом с начала пандемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777309" frameborder="0"></iframe> Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU