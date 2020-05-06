Екатерина Варнава тайно рассталась с женихом-танцором и живет в съемной квартире

Екатерина Варнава шесть лет состояла в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Поклонники с нетерпением ждали, что совсем скоро 35-летняя звезда Comedy Woman отправится под венец. Однако неожиданно стало известно о том, что артистка рассталась с возлюбленным. Причем сделала это тайно.

Екатерина Варнава целый год скрывала разрыв с женихом Константином Мякиньковым. Телезвезда болезненно переживала разрыв с любимым человеком. Примечательно, что пара распалась еще год назад, но Екатерина и Константин тщательно это скрывали.

kativarnava Екатерина Варнава шесть лет состояла в отношениях с танцором Константином Мякиньковым

Более того они продолжали выходить в свет вместе и даже друзьям не сообщали о своем разрыве. Варнава сейчас живет на съемной квартире.

kativarnava Константин следит, контролирует, изгоняет

"Мы с Константином Сергеевичем, моим прекрасным, разошлись. Эти апартаменты я снимаю одна. При этом мы с Костей в потрясающих отношениях, как бы банально это ни звучало. Мы общаемся, даже дружим, просто в какой-то момент мы поняли, что нам нужно двигаться раздельно. Наши отношения превратились в какие-то чересчур родственные", - огорошила признанием Екатерина в эфире очередного выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Она отметила, что разошлись они не из-за измены. "Детей, наверное, надо было заводить раньше. Мы ходили на консультацию, и сказали, что у меня есть проблемы по женской части, поэтому нам нужно планировать беременность. Надо было на восемь месяцев лишить себя гастролей, работы. Он найдет себе классную девочку, создаст с ней семью и у них будут дети", - добавила артистка.

Варнава также сообщила, что любит быть одна: "Я в жизни очень закрытый человек. Я люблю думать о многом и говорить сама с собой. Мне нравится чуть-чуть, такой есть момент садомазохизма, чуть-чуть через страдания в жизни проходить...".

Напомним, Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе с 2014 года. Их знакомство состоялось на шоу "Танцуй!". В 2016-м появились слухи о помолвке пары. Через год влюбленные должны были сыграть свадьбу. Но торжество так и не состоялось.