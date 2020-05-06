Этери Туберидзе об уходе Александры Трусовой: Жаль, конечно… Работаем дальше!

Сегодня стало известно, что фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в стан конкурентов – в школу Евгения Плющенко. Сам Плющенко рассказал, что уже готовит документы в Федерацию фигурного катания России, чтобы оформить этот трансфер.

Позже об этой потере в Инстаграм написала и сама Этери Тутберидзе:

«Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семье и , преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создае м этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдае м часть нашеи жизни, часть себя… Работаем дальше!», - написала Тутберидзе.

Напомним, что Трусова уже не первая спортсменка, ушедшая от Этери Тутберидзе к другому тренеру. Сначала отказалась с ней работать олимпийская чемпионка-2014 в команде Юлия Липницкая. Два года назад в Канаду к Брайану Орсеру бежала Евгения Медведева. Потом ушла Полина Цурская… И вот теперь покинула свою спортивную Альма матер двукратная чемпионка мира среди юниоров, первая исполнительница четверных прыжков Александра Трусова. И каждый раз разрыв выглядел со стороны неожиданно и не очень красиво.

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Сегодня стало известно, что талантливая 15-летняя фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион подтвердил эту новость, а потом Плющенко заявил, что они сейчас готовят документы в Федерацию фигурного катания, чтобы было все по закону (подробности)