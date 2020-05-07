Геннадий Онищенко: Коронавирус выдыхается. И в мире, и в России. Но бдительность терять нельзя!

- Геннадий Григорьевич! По каким признакам можно будет определить, что эпидемия пошла на спад? Что даст основания так говорить?

- Мудрость дает такие основания. И знание предмета.

- Страна у нас огромная, везде будут по-разному выходить из самоизоляции - вы всегда так говорите.

- Классиков надо цитировать наизусть. (иронизирует)

У нас сегодня 3748959 случаев заражения в мире. Выздоровело 1238 тысяч. Активных случаев – 2247 тысяч.

Что касается России - на 85 субъектов (регионов) страны сегодня порядка 10 активных очагов роста, где заболеваемость превысила тысячу человек. 166127 заболевших всего. За минувшие сутки – 1533 человека заболевших. Вылечено – 21000. Москва – самый главный очаг. 43 тысячи заболевших.

- А почему же растёт количество заболевших?

- Число тяжелых больных в красной реанимационной зоне уже не увеличивается. Прирост идет за счет того, что резко увеличился показатель активного выявления.

- Как понять?

- Это - те люди, которые, если бы мы их не выявляли, они бы переболели и сами не знали бы, что болеют.

- Так вот - по поводу столицы...

- Сегодня, что касается Москвы... Мы заклинаем столичных жителей, чтобы все были дисциплинированными. Но при этом нам уже нужно начинать трудиться.

Вот вчера было объявлено, что у нас работает промышленность. Но, я считаю, что мы должны уже и в системе частного предпринимательства начинать расширять эту деятельность. Я имею ввиду и малый бизнес в области сервиса. Здесь же и направления, связанные с производствами - многие малые предприятия являются субподрядчиками крупных, выполняют их заказы, изготавливают какие-то детали...

- Вон, кстати, и погода налаживается...

- Да. Вторую половину мая обещают солнечную, будет высокая температура. Чтобы людям было комфортно, надо бы уже, чтобы работали предприятия общественного питания на улице. Но - чтобы был такой порядок заполняемости, на 30 процентов: из трёх столиков - можно занимать только один. А вот распахивать двери ресторанов и кафе, которые - в закрытых помещениях, я бы не торопился.

- Насчёт прогулок на свежем воздухе - как?

- Нужно разрешить прогулки семьями. Ну, то есть - если люди проживают вместе, в одной квартире или доме.

Мы должны наращивать активное выявление зараженных - в лёгкой форме. Потому что мало для этого делается. Несмотря на то, что я настаивал, чтобы городские власти к этому подключились...

- Объясните, пожалуйста!

- Допустим, у вас есть бизнес. Где-то на Арбате - ресторан. У вас там работают молодые люди – официанты, повара. Если все они будут обследованы и у кого-то из них выявят коронавирус, - их отстранят от работы. Но через две недели, после излечения, их можно будет вернуть. Но вы будете точно знать, что этот человек уже не может представлять опасности, потому что он переболел этой инфекцией.

Мы должны это делать - осмысленно. Бдительность нельзя терять ни в коем случае...

Товарищ Гамов, я вам сообщаю: выдыхается вирус, и вам совсем скоро не о чем будет писать. Вам придется вернуться к реалиям жизни, к тому, что мы должны будем с вами призывать наших граждан хранить свое здоровье, вести здоровый образ жизни.

И ваши любимые темы – курево и алкоголь, поборникам которых - вы всячески тайно сочувствуете, выйдут на первую повестку дня.

- Никогда!

- Мы будем говорить об успехах нашей экономики. И вам придется трудиться. Договорились?

- Спасибо, товарищ Онищенко!

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