Сергей Жигунов уединился с копией Заворотнюк в архангельской деревне

Сергею Жигунову давно приписывают новые отношения с помощницей Викторией Ворожбит. Женщина поразительно похожа на бывшую возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк. За их бурным романом следила вся страна. Теперь же новая пассия "гардемарина" и он сам публикуют в соцсетях фотографии с одинаковыми локациями и местом жительства.

Благодаря новым снимкам и геолокации, которую указали Сергей Жугунов и Виктория Ворожбит, стало известно, что они в разгар пандемии коронавируса уединились в Архангельской области. Актер и его возлюбленная уехали подальше от любопытных глаз и поселились в деревне. Они наслаждаются местными красотами.

"Предельная степень самоизоляции - это населенный пункт, в котором 50 жителей. Перед поездкой ответственно сделала тест, результат отрицательный. Кормлю чаек, смотрю на воду, интернет раз в сутки. Чтобы его поймать, надо отъехать на катере на середину озера", - делится с подписчиками Виктория, описывая свои дни в глуши.

zhigunov_sergey Добрый день

Сергей более лаконичен. "Вчерашний закат", "Русский север", "Розвый лес", - такие хештеги он оставляет под трогательными кадрами.

Судя по фото, влюбленные почти все время проводят на природе. Они путешествуют на катере по реке, много гуляют по лесу и наслаждаются обществом друг друга.

vikavorozhbit Предельная степень самоизоляции...

"Если идти по реке вниз, через какое-то количество километров можно наткнуться на старый рыбацкий домик. Серые доски, мостки, чайник на костре. Там, болтаясь в катерочке, я разбираю не отвеченные сообщения, общаюсь с коллегами, смотрю новости. Здесь мне наливают Иван-чай, от которого просыпается внутри ядерная батарейка, и выдают конфету, фантастически вкусную. Все это приносят на катерок, потому что на суше связи уже нет", - разоткровенничалась Ворожбит.

vikavorozhbit Если идти по реке вниз, через какое-то количество километров можно наткнуться на старый рыбацкий домик...

Возможно, Жугунов уехал из Москвы, чтобы отвлечься от финансовых проблем, с которыми столкнулся. Не секрет, что у актера многомиллионные долги, которые он не может погасить больше пяти лет. А недавно "гардемарину" пришлось расстаться с новой порцией недвижимости. Он остался без особняка, огромной бани и двухэтажного гаража во Владимирской области, передает "СтарХит".

По некоторым данным, у 57-летнего артиста осталась только одна квартира в Москве и два автомобиля. Поговаривают, что в настоящее время он оспаривает в суде сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице. Жилплощадь была реализована в счет долга на публичных торга. Но актер считает, что ее продали на 25% ниже рыночной стоимости.

vikavorozhbit Вся лента в коронавирусе...

Напомним, Сергей Жигунов до сих пор женат на актрисе Вере Новиковой. Они поженились в 1985 году, ноо в 2007-м развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя два года Сергей и Вера вновь поженились. Но недавно Жигунова стали замечать в компании Виктории Ворожбит, которая удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу теперь уже ради копии бывшей возлюбленной.