Ученый объяснил, как вакцина от полиомиелита может остановить коронавирус
Сейчас весь мир ищет не только лекарства от коронавируса, но и любые возможности, которые помогли бы организму человека выдерживать атаку SARS-CoV-2. Стало известно, что в Кирове медицинский университет совместно с Научным центром исследований имени Чумакова будут проводить испытание вакцины от полиомиелита в качестве возможного препарата, позволяющего защитить нас от коронавируса. Возможно ли такое, чтобы наша старая добрая вакцина, знакомая многим по советским временам, послужила на благо человечества и в 21-м веке?
«КП» обратилась за комментарием к ученому Петру Чумакову, члену-корреспонденту РАН, профессору, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, ведущему исследователю в области молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии и сыну великих отечественных вирусологов - академика Михаила Чумакова и Марины Ворошиловой, - которые и создали вакцину от полиомиелита и уничтожили эту болезнь у нас в стране.
- Еще в 70-е годы было доказано, что вакцина от полиомиелита способна защитить от очень многих сезонных вирусных острых респираторных инфекций, в том числе гриппа. Снижение заболеваемости в клинических испытаниях было гораздо более сильное, чем при применении специфических вакцин, - говорит Петр Чумаков. - Получается, что вакцина против полиомиелита если не идеальное, то очень эффективное средство неспецифической профилактики респираторных вирусных заболеваний, которое сейчас, в эпоху распространения новой коронавирусной инфекции, особенно востребовано, ведь вакцины против SARS-CoV-2 пока нет.
Эксперт отмечает, что современные научные технологии дошли до такого уровня, что человечество и в будущем может сталкиваться с эпидемиями, вызванными ранее неизвестными вирусами.
- Я не говорю, что SARS-CoV-2 был создан человеком, но технологии, позволяющие создавать патогенные вирусы, уже есть. Видите, как сейчас весь мир замер и встал? Один маленький вирус может обнулить нашу жизнь и стать угрозой, пострашнее каких-нибудь стальных армад. Поэтому средства неспецифической защиты крайне ценны. Я уверен в потенциале вакцины против полиомиелита как активатора неспецифического иммунитета, это средство проверенное, - говорит Петр Чумаков.
- Вакцина от полиомиелита, получается, многопрофильная?
- Я бы сказал так, что у нее совершенно другой принцип действия. Она вызывает пожизненный иммунитет против полиомиелита за счет индукции специфических антител. Но она также обладает другим свойством - она тренирует врожденный иммунитет, который отвечает за быструю реакцию организма на любой вирусный патоген. Когда организм впервые сталкивается с вирусом, то в ответ на первичное инфицирование небольшого количества клеток, эти клетки начинают выделять противовирусный белок интерферон. И этот интерферон защищает все остальные клетки от последующего заражения.
Иногда интерферон применяют в виде капель или ингаляций для того, чтобы повысить сопротивляемость к вирусным инфекциям. Но интерферон может также наработать сам организм, если его инфицировать безвредным вирусом.
- То есть, существуют вирусы, способные приносить пользу, в борьбе с коронавирусом, например?
- Да, образующийся при бессимптомной вирусной инфекции интерферон защищает не только от того вируса, который вызвал реакцию, но и от других вирусов. В последнее время этот механизм иммунной защиты стал острой и востребованной темой для исследований. Выясняется, что все устроено с защитным иммунным механизмом очень интересно и такой неспецифический защитный ответ длится даже не пару недель, пока в организме много интерферона, а дольше. Это явление получило название тренированный врожденный иммунитет, когда человек становится защищен на несколько месяцев от инфицирования вирусом.
Тут задействована эпигенетика и сейчас ученые активно изучают достаточно сложные механизмы тренированного врожденного иммунитета. Если сказать просто, то в этом механизме задействованы определенные метки в тех участках генов, которые ответственны за быструю реакцию на внедряющийся вирус. В этих участках генов происходят эпигенетические изменения, которые делают наш геном готовым к быстрой реакции на новые патогены.
Полиомиелитная вакцина как раз хороша тем, что, во-первых, она безвредна. Во-вторых, это живой вирус, который поселяется в кишечнике. И вплоть до месяца этот вирус живет в кишечнике, там размножается, не вызывает никаких симптомов, но выработка интерферона происходит. И так нарабатывается то самое состояние тренированного врожденного иммунитета. Это защищает от последующего заражения.
Я уверен, что, если испытания будут проведены корректно, то опыт использования вакцины от полиомиелита для формирования такого тренированного врожденного иммунитета можно будет распространить на всю страну и это позволит остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 за короткие сроки. Так что, очень хорошо, что в Кирове ученые взялись за эти исследовании, но главное, чтобы они были проведены правильно и сопровождались новыми ценными научными результатами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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