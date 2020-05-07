Враги человечества: почему именно летучие мыши постоянно заражают людей смертельными вирусами

У летучих мышей отвратительная репутация в медицинских кругах. В ними связывают все последние глобальные эпидемии. Про то, что пандемия COVID-19 началась со съеденной в Китае летучей мыши, знают все. А до этого они поучаствовали в заражении людей SARS (атипичной пневмонией), а потом и MERS (ближневосточным респираторным синдромом). Как таким маленьким зверькам удается хранить в себе все эти смертоносные вирусы и не сдохнуть самим?

Они не соблюдают социальную дистанцию

Ученые давно в курсе, что маленькие тушки летучих мышей буквально набиты смертельными инфекциями. Помимо всего прочего, они переносят бешенство, лихорадку Эбола и лихорадку Западного Нила. А все потому, что крылатые зверьки очень социальны. Вы наверняка либо сами либо в документальных фильмах видели, как в пещерах летучие мыши буквально гроздьями свисают с потолков. Там плотность населения больше, чем в московском метро на станции Выхино в час пик до эпохи самоизоляции.

В Техасе есть знаменитая пещера Бракен. Туда туристов водят, чтобы они собственными глазами увидели полчища летучих мышей – там их порядка 15 млн особей. И таких колоний множество по всему миру. Очевидно, что ни о каком соблюдении социальной дистанции не может быть и речи. Так что вирусы в такой среде передаются молниеносно. И неудивительно, что летучие мыши являются переносчиками почти всего, что есть смертельного среди инфекций. «Никакому патогену или паразиту не понадобится много времени, чтобы перебрать всю популяцию», - рассказывает изданию Popular Science специалист Музея естественной истории Чикаго Брюс Паттерсон.

Почему они до сих пор выживают?

Являясь хранителями столь огромного количества смертельных болезней сами летучие мыши чувствуют себя превосходно. Брюс Паттерсон с восхищением рассказывает, как эти зверьки могут противостоять длительное время даже бешенству: такой иммунитет не может не вызывать зависти.

Более того, ученые установили, что иммунная система летучих мышей сама делает вирусы более опасными для других животных и человека. Вирус, сталкиваясь с таким мощным иммунным ответом, чтобы выжить, вынужден мутировать и сам становится сильнее. А стало быть и опаснее для нас, и всех тех, кто не обладает таким зверским иммунитетом, как у летучих мышей.

Ученые считают, что такую мощную защиту рукокрылые получили благодаря интерферону. Это такой белок, который выделяется клетками организма в ответ на вторжение вируса. У летучих мышей очень быстро происходит интерфероновый ответ.

Главное - крылья

А кроме того, переносить вирусы летучим мышам без особого вреда для себя помогает их природа. А именно тот факт, что они – единственные млекопитающие, умеющие летать. «Полеты - один из самых энергозатратных способов перемещаться, - поясняет Паттерсон. – Нужно намного больше энергии, чем бегать или плавать. Летучим мышам приходится действительно потрудиться, чтобы оставаться в воздухе всю ночь».

Есть версия, что такая работа очень здорово разогревает летучих мышей. Температура их тел повышается, и это тоже помогает бороться с инфекцией, примерно так же как жар помогает людям сражаться с болезнями.

В защиту мышей

Получается, что летучие мыши с их иммунитетом, привычками и образом жизни – идеальный инкубатор для «прокачки» смертельных вирусов. Но ученые призывают не валить все на одних только рукокрылых. Популяризатор науки Нардус Моллентце заявил, что, например, грызуны передают людям не меньшее количество болезней. И вообще многие летучие мыши не так уж часто контактируют с людьми - обычно они сначала заражают кого-то из животных, а уж те передают вирус людям. Так что в цепочке между нами и летающими зверьками есть посредники.

Но чем больше таких историй, как с COVID-19, тем больше будет страдать репутация летучих мышей. Экологи всерьез опасаются, что этим животным будет объявлена война. И предостерегают людей от мести: летучие мыши занимают важную нишу в экологии, они потребляют большое количество насекомых, и если зверьков начнут уничтожать, последствия в том числе для сельского хозяйства, будут катастрофичными.

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