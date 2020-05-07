Поедут ли туристы вместо Турции и Таиланда на Вологодчину и Тамбовщину

Эпидемия COVID-19 закрыла границы. Даже оптимисты от туриндустрии ожидают, что рубежи начнут открываться не раньше августа, да и то частично. Коронавирус поменял планы на летний отдых для большинства россиян. Счастливые обладатели дач проведут отпуск на огородах, а те, у кого их нет, думают, в какую бы глушь укатить.

Эксперты предвещают, что когда снимут ограничения между регионами, внутренний туризм побьет все рекорды. Если считать, что каждое лето россияне совершают более 15 миллионов поездок за границу, а из-за пандемии большинство останется в стране, поток внутреннего туризма может вырасти на 10 миллионов поездок.

Людей будут интересовать не только пляжи и осмотр достопримечательностей в городах с историей. Как уже писала «КП», в отсутствие заграниц, россияне могут выбрать такой вид отдыха, как речные круизы. К традиционным видам туризма добавится и сравнительно новый, но очень перспективный для России способ отдыха – аграрный туризм. Сейчас в селах и деревнях страны имеется более полумиллиона мест для размещения гостей.

- Сложившаяся ситуация подтолкнет во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню, – прогнозирует Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. - Ведь рост популярности местной еды – это признанный феномен. В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается.

Тарас Астахов, председатель Ассоциации агротуризма, смотрит на такие прогнозы с осторожностью. Сопоставление цены и качества отдыха в той же Турции и в российском селе не в пользу последнего.

- Спрос на агротуризм безусловно вырастет, но в России этот сектор развивается плохо, - считает Астахов. - Потенциал великий и потребность туристов растет, но за эти 20 лет с точки зрения господдержки сделано крайне мало, хотя слов о развитии было сказано очень много. Если бы у нас сектор развивался как в Белоруссии, где есть выбор, качество и адекватные цены, тогда люди бы, можно сказать, ломанулись.

Эксперт добавил, что в 70-80-е все ездили в деревни к бабушкам, это было нормально. Но сейчас картина потребительского ожидания изменилась.

- Туалет на улице и вода из колодца — это не продукт массового спроса. Люди стремятся в сельские просторы, но чтобы жилье было с удобствами. А такого у нас крайне мало. Если есть, то единичные случаи с заоблачными ценами. Мест, куда можно было бы выехать и разместиться с комфортом, катастрофически не хватает. Но может быть, именно нынешняя ситуация станет толчком для развития этого направления, - заключил Астахов.

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