2020-05-07T19:03:54+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье

Балерина прекрасно проводит время
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова умеет эпатировать публику как никто другой. Во время самоизоляции у балерины появилось много свободного времени, поэтому она стала больше общаться с поклонниками. На этот раз артистка предстала перед публикой в нижнем белье.

Анастасия Волочкова опубликовала в блоге ролик со словами благодарности своей давней приятельнице. Для более эффектного кадра балерина вышла во двор своей усадьбы. Правда, одеваться не стала. Благо, на улице достаточно тепло, хотя и шел дождь.

В нижнем белье Волочкова позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет. Поверх кружевного боди черного цвета звезда набросила прозрачный платочек. В руках Анастасия держала домашнего любимца - котика Лакки.

volochkova_artvolochkova_art
Цветы и приятные сюрпризы всегда радость!
2959 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!", - подписала видео артистка. А за несколько часов до этого решила устроить импровизированный Новый год. Она нарядила елку во дворе и стала жарить шашлык.

"Пора выходить из шизофрении... Оставаясь в любви и романтике", - сообщила балерина. И отметила, что обязательно съест кусочек курочки.

volochkova_artvolochkova_art
Пора выходить из шизофрении...
11859 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Анастасия Волочкова и шашлык - это, наверное, очень смешно. Но без чувства юмора в наши дни не обойтись. Да и вообще все в нашей жизни надо воспринимать с позитивом. Всем вам добра и счастья!", добавила знаменитость.

Отметим, Анастасия на время самоизоляции уединилась в трехэтажном особняке со своим возлюбленным, которого прячет от всех уже больше года. О мужчине известно, что он хорош собой и никогда не был женат. Управляться по хозяйству Насте помогают Лола и Рустам. К слову, Лола является еще и личным стилистом танцовщицы, о чем она сама не раз говорила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом