Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье

Анастасия Волочкова умеет эпатировать публику как никто другой. Во время самоизоляции у балерины появилось много свободного времени, поэтому она стала больше общаться с поклонниками. На этот раз артистка предстала перед публикой в нижнем белье.

Анастасия Волочкова опубликовала в блоге ролик со словами благодарности своей давней приятельнице. Для более эффектного кадра балерина вышла во двор своей усадьбы. Правда, одеваться не стала. Благо, на улице достаточно тепло, хотя и шел дождь.

В нижнем белье Волочкова позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет. Поверх кружевного боди черного цвета звезда набросила прозрачный платочек. В руках Анастасия держала домашнего любимца - котика Лакки.

volochkova_art Цветы и приятные сюрпризы всегда радость!

"В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!", - подписала видео артистка. А за несколько часов до этого решила устроить импровизированный Новый год. Она нарядила елку во дворе и стала жарить шашлык.

"Пора выходить из шизофрении... Оставаясь в любви и романтике", - сообщила балерина. И отметила, что обязательно съест кусочек курочки.

volochkova_art Пора выходить из шизофрении...

"Анастасия Волочкова и шашлык - это, наверное, очень смешно. Но без чувства юмора в наши дни не обойтись. Да и вообще все в нашей жизни надо воспринимать с позитивом. Всем вам добра и счастья!", добавила знаменитость.

Отметим, Анастасия на время самоизоляции уединилась в трехэтажном особняке со своим возлюбленным, которого прячет от всех уже больше года. О мужчине известно, что он хорош собой и никогда не был женат. Управляться по хозяйству Насте помогают Лола и Рустам. К слову, Лола является еще и личным стилистом танцовщицы, о чем она сама не раз говорила.