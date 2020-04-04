2020-04-04T19:57:34+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова выпрашивает украшения за свою красоту

Балерина легко даст фору любой фотомодели
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова, как известно, с малых лет работает на износАнастасия Волочкова, как известно, с малых лет работает на износФото: Личный архив
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За жизнью Анастасии Волочковой в соцсетях следят сотни тысяч поклонников. Балерина демонстрирует подтянутую фигуру, а о ее шпагатах, кажется, знает вся страна. Довольно часто артистку приглашают принять участие в фотосессиях. 44-летняя звезда знает себе цену. Ведь ей есть что показать и чем удивить публику.

Анастасия Волочкова, как известно, с малых лет работает на износ. Когда ей было девять лет, родители поставили в их крошечной квартирке станок. Будущая звезда приходила из хореографического училища и занималась с балетным педагогом, падая без сил.

Став богатой и знаменитой, артистка первым делом купила квартиру своей маме, а потом обеспечила жилплощадью и отца. Сама звезда теперь живет на широкую ногу. Она хорошо зарабатывает. Волочкова много гастролирует, а в своем шикарном особняке устроила домашний театр, где репетирует, сколько ее душе угодно.

Не так давно Анастасия приняла участие в фотосессии. Балерина появилась в студии в шиншилловой шубке и вечернем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Перед тем как начать позировать, она похвасталась своими ногами от ушей, не стесняясь торчащих из-под платья микро-трусиков.

Для фотосессии балерине предложили дополнить гламурный образ комплектом дорогих украшений с бриллиантами жемчугом. Кольцо и серьги так понравились Насте, что она потребовала: "Вы просто обязаны подарить мне этот комплект".

Затем Волочкова стала звать начальника, дабы урегулировать данный вопрос. Но мужчина оказался в Амстердаме. Позже звезда согласилась получить драгоценности в обмен на пост в боге. Балерина уверена - за свою красоту она имеет полное право выпрашивать дорогие подарки.

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Анастасия Волочкова выпрашивает украшения
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ИСТОЧНИК KP.RU

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