2020-05-07T21:04:09+03:00
В мире

Главного инициатора карантина в Британии поймали с замужней любовницей

Женщина по меньшей мере дважды приезжала «в гости» к Нилу Фергюсону, тем самым нарушив режим самоизоляции
Мария БЕРК
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Эпидемиолог Нил Фергюсон считался инициатором и ярым сторонником введения в Соединенном Королевстве тотального карантина.Эпидемиолог Нил Фергюсон считался инициатором и ярым сторонником введения в Соединенном Королевстве тотального карантина.Фото: YouTube
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В Британии на пике эпидемии коронавирусной инфекции разгорелся скандал. В центре всеобщего внимания оказался член научного совета при британском правительстве, эпидемиолог Нил Фергюсон. Специалист был инициатором и ярым сторонником введения в Соединенном Королевстве тотального карантина в качестве меры по борьбе с распространением COVID-19. Премьер-министр Борис Джонсон принимал решения об ужесточении режима самоизоляции, основываясь на прогнозах Фергюсона.

Однако абсурд ситуации заключается в том, что Фергюсона, блюстителя карантина, поймали с замужней любовницей. Дама, наплевав на ограничительные меры, по меньшей мере дважды за время самоизоляции (в Британии карантин был введен 23 марта и действует до сих пор) приезжала в гости к заскучавшему эпидемиологу. А незадолго до этого именно Фергюсон рекомендовал влюбленным парам, живущим в разных домах, воздержаться от встреч на период эпидемии.

После разгромной публикации в Daily Telegraph Фергюсону пришлось покинуть свой пост в совете.

- Я действовал, исходя из того, что у меня есть иммунитет, поскольку мой тест на коронавирус ранее дал положительный результат, и я провел почти две недели в полной изоляции после того, как у меня появились симптомы, - сказал Фергюсон. - Я очень сожалению, что мои действия противоречили четким рекомендациям о необходимости социального дистанцирования.

Борис Джонсон в свою очередь заявил, что одобряет его решение, и заметил, что на страстного эпидемиолога никто не оказывал никакого давления.

Борис Джонсон во время заседания парламента в Лондоне, 6 мая 2020 г. Фото: REUTERS

Борис Джонсон во время заседания парламента в Лондоне, 6 мая 2020 г.Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал поступок Нила Фергюсона удивительным, и напомнил, что правила социального дистанцирования очень важны и действуют для всех. При этом глава ведомства подчеркнул, что эпидемиолог - выдающийся ученый.

А вот общественности оказалось мало увольнения, активисты потребовали провести расследование, но Скотленд-Ярд отказался.

- Ясно, что, несмотря на свое удручающее поведение в этом случае, профессор Фергюсон понял, что совершил ошибку, и взял на себя ответственность за нее. Мы не собираемся предпринимать никаких мер, - заявили в Скотленд-Ярде.

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Эпидемия коронавируса не проходит бесследно. Режим самоизоляции в первую очередь проверяет на прочность семейные отношения. Некоторые уже через неделю карантина не находят себе место, недоумевая, как могли связать свою жизнь с этим человеком. Но если одни оказываются на грани расставания, то другие переживают второй медовый месяц, пользуясь подвернувшейся возможностью побыть вместе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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