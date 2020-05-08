Звездный карантин: сестра Фриске увеличила губы, а похудевшая вдвое Адель стала сенсацией в Сети

На карантине колбасит всех, а эксцентричных звезд - так особенно: девушки бреются налысо и кромсают в прямом эфире роскошные локоны, а знаменитые бородачи избавляются от растительности, которой раньше так гордились. И судя по всему, за несколько предстоящих недель изоляции знаменитости еще не раз преподнесут сюрприз своим поклонникам...

Елена Исинбаева

37-летняя олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом (и обладательница 28 (!) мировых рекордов), которую поклонники привыкли видеть брюнеткой, неожиданно перекрасила волосы в популярный у подростков цвет: голубой у корней плавно переходит в синий на середине длины и на концах становится фиолетовым. Селфи в новом образе Исинбаева подписала в соцсетях строчкой из нетленного хита Виктора Цоя:

"Перемен! - требуют наши сердца.

Перемен! - требуют наши глаза.

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен:

Перемен! Мы ждем перемен!"

isinbaevayelena Благо, у меня густые волосы, можно дергать и целый день чесать

Больше всего новая прическа понравилась пятилетней дочери легкоатлетки Еве. Малышка, чье лицо Исинбаева старается не светить, заплела маме сказочные косы.

Давид Манукян

Блогер-бойфренд Ольги Бузовой на карантине уже не раз менял внешность на спор. Сначала Давид Манукян продул любимой, не успев к сроку похудеть до 85 килограммов - до заветной цифры на весах Даве не хватило целых 7 кило. За это Бузова своими руками обрила его налысо. А когда на голове отрос ежик, Манукян ввязался в очередное бессмысленное соревнование на слабо с другом Гусейном Гасановым. Выполняя его задания, жених Бузовой наполнил на крыше дома бассейн и въехал в него на велосипеде, а еще покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

- Вот теперь точно мандаринка, - отреагировали подписчики, вспомнив совместный новогодний хит Манукяна и Бузовой.

Давид Манукян теперь рыжий.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Фриске

34-летняя сестра Жанны Фриске, которая работает мастером перманентного макияжа - "набивает" клиенткам губки и бровки, решилась увеличить губы и честно рассказала об этом.

- Всегда хотела подправить форму своих губ, чтобы они были пухлые, но без перебора, и главное не стать уткой, - написала Фриске-младшая, опубликовав фото до и после.

"Очень красиво и аккуратно! И так вы еще больше стали похожи на Жанну", - отреагировали подписчики.

friske_natalia Всегда хотела подправить форму своих губ

Анна Семенович

Самая пышногрудая звезда шоу-бизнеса майские праздники проводит на даче с семьей - мамой, младшим братом и другой многочисленной родней. И тут отдых экс-"Блестящей" ничем не отличается от большинства россиян: шашлык, баня, прополка грядок... Наряды соответствующие: резиновые тапки, треники, безразмерные кофты, и конечно, никаких причесок и макияжа. Однако, не все поклонники оценили такую честность: Семенович упрекнули в том, что она обабилась и перестала следить за собой.

- Поправилась? Ну подумаешь, похудею, - без обид ответила критикам певица. - Зато у нас вкусно и весело!

ann_semenovich И никакой дождь нам не страшен! Готовим обед, курочка в маринаде из сметаны, карри и паприки

Мария Кожевникова

Экс-депутат Госдумы, выросшая из звезды сериала "Универ" с ее фирменной фразой "Пипец!", после рождения троих сыновей умудрялась сохранять прекрасную форму. А потом пришел карантин...

- Кто бы знал, как сложно мне себя заставить заниматься спортом, но надо! +7 кг и это при том, что рацион не менялся, - призналась Мария Кожевникова в своем Инстаграме. - Этот спортивный костюм скрывает мои лишние килограммы, а вот в джинсы я свои уже не влезаю...

mkozhevnikova Кто бы знал, как сложно мне себя заставить заниматься спортом но надо! +7 кг

Адель

Британская певица, по сути, была единственной женщиной в мире, до чьего лишнего веса из-за ее суперталанта никому не было дела. У Адель 15 премий "Grammy", "Оскар", "Золотой глобус" и целых три музыкальных рекорда Гиннесса. И вот певица, которая когда-то весила 134 килограмма и гордилась каждым из них, после расставания с мужем вдруг взяла и похудела вдвое (!).

adele Thank you for the birthday love

6 мая Адель поделилась фото в мини-платье с празднования своего 32-го дня рождения - в считанные часы этот снимок набрал около 10 миллионов лайков и произвел настоящий фурор в Сети. Звезда, чье феноменальное похудение растянулось на несколько месяцев и завершилось на карантине, стала вирусным мемом в Интернете. Поклонники пишут, что не могут узнать Адель после "обнуления" - мол, вот до чего доводит желание утереть нос бывшему мужу...

Мемы с похудевшей Адель заполонили Сеть.