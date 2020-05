Том Круз в качестве боевого космонавта, лунные авантюры и пилотируемый корабль китайцев

Пандемия требует и положительных, веселых новостей. Не все ж народу второй месяц с ковидными графиками разбираться. Поэтому так интересно наблюдать, как новость высасывается из пальца и упаковывается в блестящие одежды. Причем, еще, казалось бы, недавно незыблемые правила качественной прессы забыты в состязании за лайки и перепосты.

Самый мой любимый пример последних дней – тысячи статей, заметок, комментариев и аналитики о том, что Том Круз собирается лететь на Международную космическую станцию. Крякнул об этом Deadline – не самое знаменитое голливудское развлекательное издание. И понеслось…

Тут же присовокупили твитт главы NASA Джима Брандестайна, приписав ему, мол – он подтвердил новость про знаменитого актера. Замечу: Джим не инженер, не астронавт, а политик – то есть человек публичный и тоже любящий оседлать новостную волну.

Но тут начинается самое интересное. Брандейстайн не подтверждал абсолютно ничего! Он пишет:

«NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality».

То есть дословно:

«NASA с нетерпением ждет возможности поработать с Томом Крузом над фильмом на борту космической станции! Мы нуждаемся поддержке популярных средствах массовой информации, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на воплощение амбициозных планов NASA».

То, что тысячи копирайтеров с самых разных сайтов принялись на свои лады «расширять» новость – это уже совершенно обычная история. Самые смелые даже дошли до того, что рассказали - мол в прошлом Круз счастливо избежал гибели во время полета шаттла «Колумбия», в чей экипаж он чуть ли не был зачислен.

Я посмотрел, как отработал новость The New York Times. Коллеги по всем правилам закинули запрос в пресс-секретарю главы NASA Метью Рудину. И получили обтекаемый ответ: «Не сейчас». Пресс-служба SpaceX (приписывали, что Круз собирается лететь на корабле Илона Маска) вообще промолчала. И это вовсе странно. Маск умелый пиарщик. Уж нашел бы как подать историю. Тем более накануне первого испытательного полета своего пилотируемого корабля Space Dragon с двумя астронавтами на борту.

Молчит агент Круза. Молчит и сам актер. Ну неужели за последние дни никто из репортеров не дозвонился до Тома? Хм…

А знаменитый The Hollywood Reporter вообще игнорировал космическую историю Круза.

О чем это «молчание ягнят»? О том, что реально еще никакого проекта нет. Как сказали бы в Одессе, ша, еще никто никуда не летит…

Но опровергать «новость» глупо – потому что она все равно рекламирует и NASA, и 57-летнего супермена. И вообще – написал же Бранденстайн «мы нуждаемся в информационной поддержке».

Миссия выполнима. Запросто

На самом деле с точки зрения кинопроизводства полет Круза на Международную станцию штука бесполезная. Денег он будет стоить немало: никто даже великого Круза бесплатно в космос не повезет. А такой полет, если отталкиваться от сумм, которые брал Роскосмос с туристов, обойдется в 40-50 млн долларов. Что в итоге? Просто снять как актер плавает по модулям? С кем он будет бороться на станции, кого разоблачать и припечатывать к обшивке? Экипаж? Да и качество… Нужно будет для съемок отправлять на борт специальные камеры, учить астронавтов ими управлять… А потом еще не известно, как организм возрастного актера поведет себя в невесомости. Надолго ведь пассажира на МКС не оставят. Максимум 7-10 дней. Но у многих профессиональных космонавтов первые 4-5 дней идет привыкание к отсутствию гравитации и работники в это время из них не очень результативные.

Разве что реклама будет киношке – первый художественный фильм, снятый в космосе! Хотя не думаю, что это такая уж сногсшибательная новость, учитывая, что пилотируемой космонавтике уже почте 60 лет.

На самом деле дешевле и результативнее снимать космический экшн на земле. С помощью компьютерных технологий. Вспомним «Гравитацию», например. Или «Интерстеллар». Или «Марсианина». Космос в них выглядит, как настоящий. Зато позволяет накручивать трюки и доводить зрителя до замирания сердца.

Кино на орбите

Идея отправить в космос актера и снять художественное кино абсолютно не нова. В начале 2000-х режиссер Юрий Кара собирался снимать на «Мире» фильм "Последнее путешествие". 45 суток актер Владимир Стеклов должен был провести на борту. Роскосмос запросил за это $30 млн. Актер даже прошел медкомиссию и начал появляться на занятиях в Центре подготовки космонавтов. Но спонсоры слились…

Несколько лет назад начала готовиться к полету на МКС британская певица Сара Брайтман. Помню, мы летели с ней в одном самолете с Байконура. Но и она денег не наскребла.

Из актерской братии побывал на МКС пока один лишь клоун и основатель цирка Дю Солей Ги Лалиберте. От выложил за 12 дней путешествия около $42 млн. долларов. А потом долго бодался с канадским судом, который требовал уплатить еще $20 млн. налогов. По мнению судьи поездка была частной, рекламный тур для продвижения циркового шоу не получился.

В общем, пока бурные съемки в космосе, да еще экономически оправданные можно охарактеризовать так: «миссия невыполнима».

Под покровом фейка про Круза

И самое интересное: за обсуждением мнимого полета Круза провалились две важные космические новости.

Первая. Сегодня успешно приземлился посадочный модуль нового пилотируемого космического корабля Китая.

SpaceX планирует в конце мая отправить к МКС свой пилотируемый корабль. Boeing испытания собирается провести до конца этого года. Наш «Орел» в беспилотном варианте полетит, скорее всего, в 2023 году.

Похоже, Китай вырывается в лидеры пилотируемой программы. С современным кораблем. И скоро на орбите появится китайский конкурент МКС. А там, глядишь, и в гонке за Луну участвовать будут США вместе с партнерами и Китай. Мы в лучшем случае начнем испытывать «лунную» сверхтяжелую ракету в 2028-м.

Это вам не съемки Тома Круза. Это уже геополитика.

И про это вторая новость. Президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. Здравая логика говорит, что указ в общем-то сродни придуманным планам Тома Круза. Для того, чтобы начать коммерческую добычу полезных ископаемых на спутнике нужно иметь совсем другой уровень космической техники и потратить безумные деньги. В ближайшие десятилетия (а, скорее всего, в течение этого столетия) добыча чего бы то ни было на Луне не окупится. Да и набор полезных ископаемых на спутнике вполне сравним с набором земным: незачем так далеко лететь.

Трамп тут пытается плохо копировать другого президента - Джона Кеннеди, который после полета Гагарина в 1961 году пообещал, что американцы будут первыми на Луне. И всего спустя 8 лет, в 1969 году на спутник прилунился «Аполлон-11». Эх, как говорят, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса.

Программа «Аполлон», конечно, не трагедия. Скорее политическая патетика. А вот нынешние планы Трампа по коммерческому использованию Луны – даже не фарс, а комедия. Выборы же скоро!

И не нужно путать обещанную добычу полезных ископаемых на Луне с программой NASA «Артемида», предполагающей возвращение людей на спутник. Пока речь идет лишь о повторении программы «Аполлон», выполненной полвека назад. И строительстве окололунной станции.

PS. Я вот думаю – насколько разойдется по Рунету новость о том, что Алла Пугачева купила билет на первый круиз вокруг Марса.