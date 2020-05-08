Баттл ученых: Тунгусский метеорит все-таки упал на Землю

Тайна Тунгусского метеорита разгадана, сообщили СМИ несколько дней назад. Тунгусское тело было железным, размером 100-200 метров, и оно не упало на Землю, а пролетело вдоль ее поверхности на высоте 10-15 километров, и улетело назад в космос. Именно поэтому тайга повалена (взрывная волна была колоссальной, скорость-то 20 километров в секунду), а кратера нет (подробнее о версии – здесь).

Однако торопиться с выводами не стоит, говорит старейший исследователь Тунгусского феномена Виталий Ромейко. По его мнению, новая версия не объясняет всех особенностей Тунгусской катастрофы. Зато в распоряжении Ромейко – доказательства падения на нашу планету, вероятно, кометы. По нашей просьбе Ромейко впервые представил свои «козыри». Но по порядку.

Утром 17 июня 1908 года небо над глухим районом реки Подкаменной Тунгуски «взорвалось». С высоты на тайгу обрушилось пламя, мощнейшая взрывная волна производила страшные разрушения. Оленевода, который был в полусотне километров от эпицентра, подняло в воздух и шибануло об почву. В сотнях километрах от взрыва из окон вылетали стекла. Взрывная волна несколько раз обогнула земной шар, ее зафиксировали сейсмографы всего мира. Мощность события – 40-50 мегатонн, что сравнимо со взрывом самой мощной водородной бомбы. Только в 1927 году в непролазную чащу добрались исследователи. Но где кратер? Вот деревья, поваленные, как спички, от невидимого эпицентра. А в самом эпицентре пусто.

В 1960-е годы разбиралась версия, что над тайгой потерпел аварию корабль инопланетян на ядерном топливе. Наука, в свою очередь, склонялась к тому, что в атмосферу Земли вторглась комета. Кометы – относительно хрупкие создания. Они состоят в основном изо льда с небольшой примесью камней. Лед мгновенно испарился, камни рассеялись в пыль. Кстати, микроскопические частицы космической пыли в таежном мху все-таки нашли в слое 1908 года.

И вот группа исследователей (Сибирский федеральный университет, МФТИ и Физический институт им. Лебедева) опубликовала в иностранном журнале статью, из которой следует: тайна раскрыта. Астероид пролетел сквозь атмосферу, словно спица сквозь нитяной клубок. Наделал шуму, и улетел. Не сгорел, потому что железный. Истинность гипотезы подтверждает математическое моделирование. Но Виталий Ромейко, который уже 25 лет водит экспедиции к месту катастрофы, считает, что с разгадкой поторопились.

Слабое место гипотезы – то, что Тунгусское тело якобы было железным, говорит Ромейко. Конечно, для пролета сквозь атмосферу оно быть железным обязано, иначе, как уже говорилось, от него бы ничего не осталось. Но где тогда тонны и тонны оплавленных железных частиц, которые должны были отвалиться от астероида? Та космическая пыль, что нашли в тайге, каменная.

«Она указывает на то, что Тунгусское тело, скорее всего, принадлежало к классу углистых хондритов. Это очень непрочный «вид» метеоритов. И это, как правило, остатки комет. По современным представлениям, кометы - не просто глыбы льда. Это очень сложные конгломераты льда, камней, пыли и даже железа. Такие метеориты рыхлые. Подобное тело не могло пройти сквозь атмосферу», - говорит Ромейко. Но есть и еще более жесткие аргументы против новой гипотезы.

Виталий Ромейко в тайге, во время поиска кратера от падения метеоритаФото: Личный архив

- Во-первых, железные метеориты оставляют после себя черный дымный след, продукт горения; это так называемое явление абляции. Железо при скорости полета 20 километров в секунду горит в атмосфере, плавится, - напоминает Ромейко, - Вспомним хотя бы знаменитый Сихотэ-Алиньский метеорит на Дальнем Востоке. Полностью железный, он при пролете дымил так, что черный след висел в воздухе несколько часов, это отметили все очевидцы. А тут свидетели говорят о колоссальном свете, радуге, о чем угодно, но только не о дымном следе. Итак, картина полета совершенно не похожа на ту, что получалась бы, будь новая гипотеза верна. Во-вторых, и это очень важно, новая гипотеза не объясняет оптических эффектов Тунгусского феномена. Оптические эффекты – это вообще такие «стражи», которые стоят на воображаемых воротах, ведущих внутрь этой тайны, и не пускают туда несостоятельные гипотезы.

Что же это за эффекты? Необычно яркое свечение ночной атмосферы в Европе и западной России, произошедшее через 15 часов после взрыва. Оптический аргумент, полагает Ромейко, ставит на гипотезе окончательный крест. Напомним: сразу после Тунгусского события по всей планете стали замечать необыкновенные, серебристые, облака. Эти облака летом в северном полушарии висят на колоссальной высоте, около 80 км над Землей, и поэтому светятся даже глубокой ночью. Водяной пар конденсируется в льдинки вокруг частиц космической пыли, отражая солнечный свет. И именно после Тунгусского феномена эти странные и нечастые облака были повсюду. Но мало того, ночное небо необыкновенно светилось.

В Германии, напоминает Ромейко, яркость ночного неба 30 июня 1908 года была в семь тысяч раз больше, чем обычно. В Европе ночью можно было свободно читать газету. Ночи по сути и не было на протяжении трёх дней. Потому и предполагалось, что на Землю упала сравнительно небольшая комета. Ведь в состав комет входит много пыли и замёрзшего газа. Пыль рассеялась в верхней атмосфере и способствовала образованию серебристых облаков. А часть ее светилась в лучах скрытого за горизонтом Солнца.

Гипотеза "рикошета" - о том, что Тунгусское тело пролетело сквозь атмосферу - на самом деле, не новая, говорит Ромейко. Ее выдвигал еще в 1966 году знаменитый астроном Игорь Астапович. Но уже тогда было понятно, что гипотеза не работает. Что добавилось сейчас? Математическое моделирование, рассуждает Ромейко. Появились суперкомпьютеры, которых во времена Астаповича не было. Им «скармливаешь» данные, и тут же получаешь результат. Но слова «математическое моделирование» не должны гипнотизировать. Компьютер «ест» то, что дает ему исследователь. Компьютер сказал: если железное тело пролетит по касательной через атмосферу, оно проследует дальше. Но из этого не следует, что в 1908 году так на самом деле и было, заключает Ромейко.

А что же было? На самом деле кратер -то мы нашли, раскрывает главную интригу Ромейко. И рассказывает: более 40 лет назад геолог Виктор Дорофеев в тайге обнаружил странный обожженный 50-метровый кратер востоку от эпицентра. По его рассказу, он никогда не видел ничего более необычного.

- Я подошел к нему на конференции, и вызвался разыскать это место, благо опыт у меня был. Я к тому времени обнаружил большой кратер на северо-западе от эпицентра взрыва Тунгусского метеорита. Он мне вручил карты и все данные об этом странном месте, - вспоминает Ромейко, - На следующий год мы шли в новую экспедицию, сели на вертолет и принялись там кружить. Ничего! Вот досада. Даже мне, после стольких лет практики, было трудно различить кратер на фоне тайги. Я много фотографировал с борта вертолета, и, как оказалось потом, кратер все-таки сфотографировал, но не распознал среди деревьев. Затем мы десантировались в болото. Экспедиция была, что и говорить, на выживаемость. 30-градусная жара, вода через фильтр из болота, пешком через горелую тайгу 40 км со скоростью 1-2 км в час.

Вернувшись в Москву, Ромейко раздобыл качественные космические снимки… Вот же он! Кратер оказался реальностью. Туда-то, возможно, и упало Тунгусское тело. Точнее, его часть.

- Я стал штудировать космические снимки, и неожиданно наткнулся на новые кратеры. Некоторые были метров 200 в диаметре, другие поменьше. Всего насчитал более сотни кратеров. Потрясающе, но они располагались под траекторией Тунгусского тела двумя, группами, - вспоминает Ромейко.

- То есть оно летело и разваливалось?

- Да, именно! Причем эти кратеры – не простые кратеры. Представьте, вечная мерзлота. Падает кусок метеорита (ледяной, каменный - не важно). Он прожигает мерзлоту. Вокруг начинается карстовый процесс. Кратер расползается и становится все больше и больше. Там и кусочек-то упал, может, небольшой. А кратер получается солидным, - говорит Ромейко.

Исследователь собирался повременить с объявлением своего открытия. Съездить этим летом на Подкаменную Тунгуску, изучить "кратер Дорофеева", осмотреть другие кратеры.

- Уже готов проект. Готовы мои друзья, "солдаты Тунгуски", - говорит Ромейко.

Из этого района уже привозили подозрительные куски вещества, которые вроде бы могли оказался метеоритом. Но коронавирус перечеркнул планы. Регион закрыт, перелеты ограничены, вряд ли в этом году что-нибудь получится. А тут «сенсационные открытия». Приходится отвечать.

Итак, Ромейко (впрочем, не он один) уверен: упала комета. Почти вся превратилась в пыль и пар. Небольшие куски ее тела прожгли в вечной мерзлоте кратеры, которые потом быстро затянула тайга. Пыль кометы вызвала невероятно светлые ночи по всей планете. А что же новая гипотеза? Хотя сами по себе, с чисто теоретической точки зрения, расчеты, вероятно, верны, гипотеза все-таки неверна, резюмирует Ромейко.

- Каждые три-пять лет появляется новое «объяснение» Тунгусского феномена, - смеется он, - Как правило, от людей, которые на месте катастрофы и не бывали. Ну, вот еще одно. Манит загадка. Многие ведь по-прежнему думают, что там или космический корабль упал, или антивещество из другой Вселенной к нам прорвалось. Отсюда и бесконечные попытки новых интерпретаций. Когда кратеры обследуют, точка будет поставлена, надеется Ромейко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/612216" frameborder="0"></iframe> В поисках Тунгусского метеорита.Экспедиция "Комсомольской правды", Первого канала и РГО установила памятную доску в эпицентре взрыва Тунгусского космического тела в честь 90-летия с начала научного изучения этого феномена

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