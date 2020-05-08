Врач рассказал, чем опасен коронавирус для беременных и детей

Принято считать, что дети коронавирусной инфекцией болеют легко или даже бессимптомно. Отсюда у многих родителей сложилось убеждение, что COVID их чадам не страшен. Поэтому несмотря на режим самоизоляции, все больше подростков носится по улицам большими компаниями, а в магазин папы-мамы везут с собой детей в колясках. Может, действительно, нечего бояться? А будущим мамам страшен вирус в короне? Мы задали этот вопрос Ивану Коновалову, врачу-педиатру, инфекционисту, доценту кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

- Беременные – это группа, которая требует специального наблюдения. Влияние коронавируса на развивающийся плод и новорожденных продолжает изучаться, тем не менее, уже сейчас можно сказать, что негативное влияние коронавируса на плод меньше, чем влияние эпидемического вируса гриппа, например.

Но сайт Стопкоронавирус.рф, где доступна официальная информация о новой болезни, утверждает, что беременные – в группе особого риска. Поскольку диагноз COVID у роженицы повышает вероятность гибели матери во время родов, а также это показание к кесареву сечению (чтобы избежать инфицирования плода), - а известно, что у рожденных таким образом детей слабее иммунитет. Что в нынешнее время особенно нежелательно.

- А дети тоже в группе риска? В каком возрасте чаще всего дети болеют новой коронавирусной инфекцией тяжело?

- Сейчас есть данные только о новорожденных детях. Это наблюдения последних месяцев. Можно говорить о том, что инфицирование, возможно, происходило на последнем триместре беременности. Согласно собранным данным, вирус не оказывает специфического тератогенного эффекта (нарушающего развитие плода, – прим. Ред,) в отличие, например, от вируса краснухи. Каких-то специализированных типов поражении у новорожденных не отмечалось. Заболевание коронавирусной инфекцией, как правило, протекает в достаточно легкой форме, если у новорожденного нет каких-либо отклонений по здоровью.

Можно сказать о том, что тяжесть течения болезни увеличивается с возрастом ребенка. Среди пациентов со сложным течением COVID-19 – дети ближе к пубертатному возрасту (подростки – Ред.) и старше. Однако у подростков 16 – 18 лет заболевание протекает не столь тяжело, как у взрослых и людей старшего возраста, и редко заканчивается какими-то осложнениями.

Тем не менее, единичные случаи тяжелого течения COVID-19 среди детей есть, и известны летальные исходы, в том числе и среди детей, у которых со здоровьем все было в порядке, не было каких-то заболеваний серьезных на момент инфицирования и заболевания COVID-19.

Также можно выделить отдельную группу, это дети первого года жизни с возможными тяжелыми пороками развития, хроническими заболеваниями, у которых инфекция протекала в тяжелой форме.

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