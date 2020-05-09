2020-05-09T00:34:02+03:00
Звезды

"Плачет душа": Оксана Федорова сообщила о смерти близкого человека

Телеведущая не скрывает слез
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана Федорова сообщила о смерти близкого человекаОксана Федорова сообщила о смерти близкого человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оксана Федорова крайне редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако самые преданные фанаты телеведущей знают, что она очень верующий человек. Мама двоих детей ходит в храм, читает молитвы и почитает святых. А на днях в жизни Оксаны произошла трагедия.

Оксана Федорова сообщила публике о том, что потеряла близкого человека. "Ушел из жизни наш любимый батюшка Амвросий - мой духовник, который принимал каждого, кто к нему приходил, с любовью и пониманием. Всегда помогал в трудные минуты молитвой и добрым словом", - написала в блоге 42-летняя телеведущая.

Сейчас ей нелегко. Оксана не скрывает горя и слез. "Именно так, «любимый батюшка», многие к нему обращались в надежде получить духовное наставление. Плачет душа от потери. Спаси, Господи!, - добавила Федорова.

В одном из интервью Оксана рассказывала, как пришла к вере и познакомилась со своим духовником: " Наверное, не я пришла, а оно ко мне пришло первым. Я помню первую свою осознанную службу 1 сентября, когда я приехала в Санкт-Петербург на учебу. Мне было тогда морально очень тяжело... Я пошла в храм на службу".

fedorovaoksanafedorovaoksana
Ушел из жизни наш любимый батюшка Амвросий
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Позже подруга посоветовала поехать ей во Введенский монастырь в Иваново. Там Оксана познакомилась с отцом Амвросием. При встрече он ей сказал: "Ты не надейся, это будет не на один день. Это долгий труд, не год, зачастую и не два. В какие-то моменты будет очень тяжело и плохо".

Телеведущая, общаясь с духовником, каждый раз поражалась его проницательности. "Очень многое через него мне открылось… Они же проводники и часто говорят не то, как сами думают, а то, что им открывается в момент общения, беседы. В наших с ним разговорах были моменты откровения", - делилась сокровенным артистка.

Напомним, Оксана Федорова была первой россиянкой, получившей титул "Мисс Вселенная". Ее результат до сих пор никто из российских девушек превзойти не смог. Кроме того, наша соотечественница единственная, кто отказался от титула. Спустя четыре месяца после победы она вернула организаторам корону, драгоценные подарки и рекламные контракты. Она счастлива в браке. В сентябре 2011 года Федорова объявила, что вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина. В 2012 году на свет появился их первенец - сын Федор. А через год Оксана родила дочь Елизавету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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