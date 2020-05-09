2020-05-09T13:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему толстяков и культуристов отнесли к группе риска при коронавирусе

Разбираемся с экспертом, кто на самом деле может оказаться в числе особо уязвимых категорий граждан
Оксана КАЛЬНИНА
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Говорят, много тяжело болеющих среди культуристов, которые в качалках проводят много времени.Говорят, много тяжело болеющих среди культуристов, которые в качалках проводят много времени.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В медицинских пабликах часто утверждают, что люди с лишним весом тяжелее болеют Covid-19. Говорят, много тяжело болеющих среди культуристов, которые в качалках проводят много времени. В США типичный портрет жертвы коронавируса это темнокожий американец с лишним весом, любитель фаст-фуда… Сказывается ли вообще масса тела на уязвимость к новому вирусу? Попробуем разобраться, что здесь правда, а что миф.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова:

- Однозначно сейчас никто не сможет дать заключение о том, что ожирение является фактором риска. Чтобы это подтвердить, надо провести исследование или собрать уже накопленные за время пандемии данные, проанализировать их, провести статистическую обработку информации и тогда это станет обоснованным заявлением. Однако мы знаем, что ожирение, это воспаление, которое всегда сопровождается снижением иммунного статуса. То есть, человек с ожирением менее защищен, в том числе, и от инфекций, чем человек, который не имеет ожирения или избыточной массы тела.

Ожирение – это заболевание, которое сопровождается субклиническим воспалением жировой ткани. То есть это воспаление, привычно для всех, не сопровождается температурой и кашлем, но на фоне вяло протекающего воспаления, происходят негативные для здоровья события, выливающиеся потом в развитие таких грозных заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания туда же.

Так как в организме человека нет ни одного органа без компонента жировой ткани, то, начавшись, условно говоря, в животе (в печени, в почках, в сальнике, - то самое абдоминальное или висцеральное ожирение) воспаление захватывает весь организм. Поэтому люди, которые имеют жировую ткань в избыточном количестве, особенно в третьей степени ожирения и выше, морбидное ожирение, - это всегда люди, подверженные инфекционным заболеваниям, бактериальным или вирусным.

Сложно себе представить, что человек с ожирением и человек с нормальной массой тела, столкнувшись с COVID-19, находятся в одинаковом положении. Конечно, нет, но это, что называется, на уровне знания физиологии и патофизиологии и на уровне гипотезы. По окончании пандемии коронавируса глобальная научная работа продолжится, и когда все данные будут проанализированы статистически, тогда можно будет сказать точно, какой процент тяжелого течения болезни, какой процент гибели среди людей с ожирением.

По поводу того, что бодибилдеры тяжело переносят COVID-19, на данный момент, это наблюдение одного из врачей, работающего в Первой Градской больнице имени Пирогова. Это единичное наблюдение, которое может быть опровергнуто, когда появятся данные, например, о ста тысячах бодибилдеров, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Или возможно его наблюдения действительно подтвердятся. К тому же, надо сказать, что бездумное использование стероидных гормонов, для «накачивания» мышечной массы, часто сопровождается нарушениями гормонального баланса, которые, кроме патологий печени, сопровождаются нарушениями работы иммунной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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