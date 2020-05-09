Коронавирус бродит по Белому дому. Заражен ли Дональд Трамп?

Пока европейские страны постепенно отменяют ограничительные меры, в США кольцо зараженных коронавирусом сжимается вокруг президента Дональда Трампа. Но американского лидера это не пугает.

- Я просто опираюсь на то, что говорят врачи, - заявил президент США. - Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно.

Такие заявления Трамп делает на фоне участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников Белого дома. Накануне появилось сообщение, что у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер диагностировали COVID-19.

- Она замечательная молодая женщина. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат, - рассказал журналистам сам Трамп.

Все предыдущие результаты тестов на COVID-19 у Миллер были отрицательными, а вот пятничный оказался положительным. Как заметил американский лидер, женщина с ним не общалась в последнее время, зато регулярно виделась с Майком Пенсом.

Сейчас внимание приковано к супругу Кэти Миллер Стивену, он является советником Трампа и находился в контакте с президентом.

Незадолго до этого в СМИ появилось сообщение, что личный камердинер Дональда Трампа, член военно-морского флота, подхватил коронавирус. Но и тогда американскому президенту повезло - тест на COVID-19 показал отрицательный результат. К слову, тестирование на наличие инфекции в организме Дональд Трамп и Майк Пенс проходят ежедневно. При этом оба наотрез отказываются носить защитные медицинские маски.

А уже сегодня телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил, что коронавирус обнаружен у личной помощницы дочери Трампа Иванки. Болезнь протекает у нее бессимптомно. В этот раз семье президента снова не стоит опасаться: помощница уже два месяца работала удаленно и давно не виделась с дочери главы США. По результатам пятничного теста, у Иванки и ее супруга Джареда Кушнера коронавируса нет.

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