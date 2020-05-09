2020-05-09T15:39:42+03:00
Звезды

Личный тренер Адель раскрыл секрет феноменального похудения певицы

Британская вокалистка избавилась от 45 килограммов лишнего веса
Константин ГЛЫБА
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32-летие британка отмечала в компании подруг. И выглядела просто роскошно. Свежая, похудевшая и, самое главное, счастливая!32-летие британка отмечала в компании подруг. И выглядела просто роскошно. Свежая, похудевшая и, самое главное, счастливая!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спустя три месяца после шокирующего февральского снимка, где певица Адель показала миру, как можно скинуть полцентнера, появилось еще одно фото.

Вокалистка выложила в Instagram кадры с дня рождения. 32-летие британка отмечала в компании подруг. И выглядела просто роскошно. Свежая, похудевшая и, самое главное, счастливая!

Пост набрал больше 10 миллионов лайков — народ просто ошарашен таким преображением.

Удивительно, что и пышкой Адель все воспринимали с любовью и радостью (благодаря таланту), и в новом роскошном образе — тоже. Никто и не думал написать, что теперь певица превратилась в «селедку», стала похожей на миллионы инстасамок и утратила рубенсовский шик. Шарм и особое очарование остались за ней.

А тем временем персональный тренер Адель — Пит Герасимо из Лондона — раскрыл тайну уникального похудения певицы. Она не хотела приобрести модельную внешность и не страдала от отсутствия внимания со стороны мужчин или жирофобии. Но начала испытывать трудности со здоровьем после родов сына Анджело в 2016 году.

Пост набрал больше 10 миллионов лайков — народ просто ошарашен таким преображением. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пост набрал больше 10 миллионов лайков — народ просто ошарашен таким преображением.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Она никогда не притворялась тем, кем не была, - написал Пит, который работает с певицей уже больше пяти лет. - Когда вышел альбом «25» (2015 год) и был распланирован гастрольный тур, нам надо было подготовиться к изнурительному 13-месячному графику. Она готовилась к тренировкам и улучшила свой режим питания. Тогда она значительно похудела, что привлекло значительную часть СМИ. Потом после переезда в Лос-Анджелес жизнь Адель изменилась (певица вышла замуж за американского предпринимателя Саймона Коннеки, но в 2019 году развелась). Вполне естественно, что после изменений в жизни приходит новое ощущение себя и желание быть своей лучшей копией. Она приобрела навыки правильного питания, посвятила себя фитнесу и реально «пашет». Эта метаморфоза — не для продажи альбомов, рекламы или подражания. Она делает это для себя и Анджело.

Надеюсь, что люди оценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы улучшиться только на пользу ей и семье. Она не теряла вес, чтобы другие чувствовали себя плохо. Это о другом. Это об Адель и том, как она хочет жить своей жизнью.

Певица осталась такой же, как и была, когда мы ее любили, уверен тренер. «Просто ее стало немного меньше».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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