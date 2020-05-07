Молодая жена балует Евгения Петросяна

Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко обрел счастье с молодой женой Татьяной Брухуновой. Судя по всему, 31-летняя красавица пылинки сдувает с именитого супруга и тщательно следит за его здоровьем и правильным питанием.

С недавних пор Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе. Влюбленные показывают в соцсетях совместный быт, хотя личную жизнь по-прежнему не комментируют. Супруги самоизолировались в роскошной квартире в центре Москвы. И пока Евгений Ваганович придумывает новые темы для своих выступлений, его молодая жена балует любимого кулинарными шедеврами.

bruhunova Дома закончился хлеб! Но это не беда! Испечем сами!

Каждый день Татьяна публикует снимки застолий. Она размещает в блоге фотографии блюд, которыми угощает юмориста. Пицца, паста с морепродуктами, лазанья, домашний хлеб, хрустящие пирожки и аппетитные десерты - все это выгляди настолько аппетитно, что нет сомнений - Петросян должен быть определенно доволен молодой женой.

bruhunova Если нет возможности полететь в Италию, то есть шанс отобедать по-итальянски...

"Так как большая часть моих домашних обитателей любит острую еду, то это для них. Я с острым не дружу", - призналась Брухунова, демонстрируя баночку с засушенным и перемолотым в хлопья перцем чили.

bruhunova Так много просьб скинуть рецепт жареных пирожков, что решила не тянуть

"Если нет возможности полететь в Италию, то есть шанс отобедать по-итальянски. Домашняя еда - это круто. Спагеттони с соусом болоньезе, пицца «Маргарита» и грибы-ветчина на очень вкусном тесте. То что помогло забыться и представить себя на веранде уютного ресторана жарким майским днем в Риме", - пишет девушка, показывая шикарно сервированный стол, полный яств.

bruhunova Лазанья

Возлюбленная Евгения Вагановича охотно делится с подписчиками рецептами, а вот на расспросы о личной жизни никаких комментариев не дает. Татьяна так и говорит - когда придет время, она сама поделится информацией. Больше всего фолловеров интересует, когда она, наконец, покажет публике сына от Петросяна.

bruhunova Палочки Twix

Напомним, о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой якобы родился ребенок, которого выносила суррогатная мама, стало известно из анонимных источников. Мол, младенец появился на свет в одном из медицинских центров Дубая 13 марта. Ранее ходили слухи, что Брухунова обустроила в квартире детскую комнату.