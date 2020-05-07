Молодая жена балует Евгения Петросяна
Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко обрел счастье с молодой женой Татьяной Брухуновой. Судя по всему, 31-летняя красавица пылинки сдувает с именитого супруга и тщательно следит за его здоровьем и правильным питанием.
С недавних пор Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе. Влюбленные показывают в соцсетях совместный быт, хотя личную жизнь по-прежнему не комментируют. Супруги самоизолировались в роскошной квартире в центре Москвы. И пока Евгений Ваганович придумывает новые темы для своих выступлений, его молодая жена балует любимого кулинарными шедеврами.
Каждый день Татьяна публикует снимки застолий. Она размещает в блоге фотографии блюд, которыми угощает юмориста. Пицца, паста с морепродуктами, лазанья, домашний хлеб, хрустящие пирожки и аппетитные десерты - все это выгляди настолько аппетитно, что нет сомнений - Петросян должен быть определенно доволен молодой женой.
"Так как большая часть моих домашних обитателей любит острую еду, то это для них. Я с острым не дружу", - призналась Брухунова, демонстрируя баночку с засушенным и перемолотым в хлопья перцем чили.
"Если нет возможности полететь в Италию, то есть шанс отобедать по-итальянски. Домашняя еда - это круто. Спагеттони с соусом болоньезе, пицца «Маргарита» и грибы-ветчина на очень вкусном тесте. То что помогло забыться и представить себя на веранде уютного ресторана жарким майским днем в Риме", - пишет девушка, показывая шикарно сервированный стол, полный яств.
Возлюбленная Евгения Вагановича охотно делится с подписчиками рецептами, а вот на расспросы о личной жизни никаких комментариев не дает. Татьяна так и говорит - когда придет время, она сама поделится информацией. Больше всего фолловеров интересует, когда она, наконец, покажет публике сына от Петросяна.
Напомним, о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой якобы родился ребенок, которого выносила суррогатная мама, стало известно из анонимных источников. Мол, младенец появился на свет в одном из медицинских центров Дубая 13 марта. Ранее ходили слухи, что Брухунова обустроила в квартире детскую комнату.
Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!
ИСТОЧНИК KP.RU
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