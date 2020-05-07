2020-05-07T16:58:34+03:00
Звезды

Молодая жена балует Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова показала, чем кормит 74-летнего сатирика
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова показала, чем кормит 74-летнего сатирикаТатьяна Брухунова показала, чем кормит 74-летнего сатирикаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко обрел счастье с молодой женой Татьяной Брухуновой. Судя по всему, 31-летняя красавица пылинки сдувает с именитого супруга и тщательно следит за его здоровьем и правильным питанием.

С недавних пор Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе. Влюбленные показывают в соцсетях совместный быт, хотя личную жизнь по-прежнему не комментируют. Супруги самоизолировались в роскошной квартире в центре Москвы. И пока Евгений Ваганович придумывает новые темы для своих выступлений, его молодая жена балует любимого кулинарными шедеврами.

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Дома закончился хлеб! Но это не беда! Испечем сами!
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Каждый день Татьяна публикует снимки застолий. Она размещает в блоге фотографии блюд, которыми угощает юмориста. Пицца, паста с морепродуктами, лазанья, домашний хлеб, хрустящие пирожки и аппетитные десерты - все это выгляди настолько аппетитно, что нет сомнений - Петросян должен быть определенно доволен молодой женой.

bruhunovabruhunova
Если нет возможности полететь в Италию, то есть шанс отобедать по-итальянски...
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"Так как большая часть моих домашних обитателей любит острую еду, то это для них. Я с острым не дружу", - призналась Брухунова, демонстрируя баночку с засушенным и перемолотым в хлопья перцем чили.

bruhunovabruhunova
Так много просьб скинуть рецепт жареных пирожков, что решила не тянуть
2387 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Если нет возможности полететь в Италию, то есть шанс отобедать по-итальянски. Домашняя еда - это круто. Спагеттони с соусом болоньезе, пицца «Маргарита» и грибы-ветчина на очень вкусном тесте. То что помогло забыться и представить себя на веранде уютного ресторана жарким майским днем в Риме", - пишет девушка, показывая шикарно сервированный стол, полный яств.

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Лазанья
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Возлюбленная Евгения Вагановича охотно делится с подписчиками рецептами, а вот на расспросы о личной жизни никаких комментариев не дает. Татьяна так и говорит - когда придет время, она сама поделится информацией. Больше всего фолловеров интересует, когда она, наконец, покажет публике сына от Петросяна.

bruhunovabruhunova
Палочки Twix
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Напомним, о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой якобы родился ребенок, которого выносила суррогатная мама, стало известно из анонимных источников. Мол, младенец появился на свет в одном из медицинских центров Дубая 13 марта. Ранее ходили слухи, что Брухунова обустроила в квартире детскую комнату.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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