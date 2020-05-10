Самоизоляция на пять лет - планета без болезней и бед

На самоизоляции у меня родилось несколько гениальных идей! (Как всем повезло, что я не принимаю управленческие решения) - если мы запретим все половые контакты на 5 лет, мы сможем остановить распространение ВИЧ. Если мы изолируем на 5 лет всех носителей палочки коха, снизим заболеваемость туберкулёза в разы! Ну и паспорта с перечислением всех антител, конечно, чем переболела прабабушка, и так до пятого колена.

Дальше предлагаю запретить алкоголь, табак, все жирное и канцерогенное (на законодательном уровне) и перейти на рафинированную пищу, медитацию по утрам и растяжку перед сном. Устрицы и необработанные морепродукты - промежуточные переносчики глистов и простейших. Сырое или недостаточно обработанное мясо (особенно диких животных) - это ещё гамма паразитов и сальмонеллеза. Молоко, а это смертельная лактоза, плюс белый хлеб и все эти глютены, все в итоге заканчивается асептическим воспалением ЖКТ и, конечно же, онкологией, интерлейкины все эти.

В помидорах и картошке опасный соланин. В лес не ходим, там энцефалитные клещи. Купаться вообще неоправданный риск! Только в ванной дома, иначе глистные инвазии, бактериальные инфекции, лямблиоз, бактерии и простейшие повсюду. Чесоточный клещ, заболел - год карантина без права переписки.

Как вообще мы выжили ли сих пор?! Ничего! Победим все зло! Пять, придётся потерпеть дома каких-то пять лет, даже не заметим, и мы проснемся на новой прекрасной счастливой планете без болезней и бед.

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