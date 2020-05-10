2020-05-10T13:37:56+03:00
Звезды

«Так нельзя было делать»: зараженный коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своей ошибке

Автор номеров Клары Новиковой, Ефима Шифрина и Владимира Винокура признался kp.ru, что болезнь протекает у него в тяжелой форме
Елена ПЕТРОВА
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Сатирик Анатолий Трушкин.Сатирик Анатолий Трушкин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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78-летний сатирик Анатолий Трушкин со вчерашнего дня находится в больнице №52 Москвы с подтверждённым тестом на Covid-19. К счастью, артист в сознании, дышит и питается самостоятельно. Но тем не менее, его самочувствие оценивается как средней тяжести. «Комсомолке» удалось дозвониться сатирику, но из-за болезни каждое слово даётся ему с трудом.

- Врачи делают все необходимое, ставят какие-то уколы - их так много, что я даже не запоминаю, - поделился с kp.ru Анатолий Алексеевич. - Доктора сказали, надо перетерпеть - через несколько дней должно наступить улучшение. У меня ведь только два дня прошло с начала болезни. Температура пока держится на отметке 38 - боремся с ней и с тем, что желудок плохо работает. Тошнота, рвота.

По словам Трушкина, он до сих пор не понимает, где мог заразиться, ведь режим самоизоляции соблюдал тщательно, выходил разве что в ближайший магазин за продуктами.

- Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться - мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло, - признался сатирик.

Напомним, Анатолий Трушкин пишет тексты для звёзд эстрады с 1981 года. Его юмористические произведения читали Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие артисты.

Сатирик - далеко не первый артист, заразившийся коронавирусом. Ранее болячку перенесли Лев Лещенко и историк моды Александр Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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