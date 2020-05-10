Собчак и Богомолов закатили шикарную вечеринку вопреки самоизоляции
Ксения Собчак и Константин Богомолов решили наплевать на самоизоляцию и по случаю 9 мая пришли в гости к Дмитрию Маликову. Телеведущая и режиссер взяли с собой малыша Платона. В честь Дня Победы состоялось первое публичное выступление мальчика.
Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили 9 мая вечеринкой с Димой Маликовым, его дочкой Стефанией и дизайнером Яной Расковаловой. С собой звездные гости не побоялись взять детей. "Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам", - написала Ксения в блоге.
Звезды вкушали изысканные блюда, пили дорогие напитки по 110 тысяч рублей за бутылку и даже организовали небольшой концерт по случаю 75-летней годовщины победы над фашизмом.
Ксения Собчак и Константин Богомолов наплевали на самоизоляцию.
Подробностями шикарной вечеринки знаменитости похвастались в соцсетях. Так, Стеша вместе с отцом исполнила стихи и песни о войне. Трехлетний сын Собчак тоже выступил перед публикой. Причем произошло это впервые. До этого малыш Платон читал стихи и пел только дома.
Мальчик поздравил всех с праздником Победы и исполнил песню "Идет солдат по городу". Правда, сначала он немного забыл слова, но мама Ксения подсказала. "Первое публичное выступление в жизни. Горжусь безмерно спокойствием", - не могла сдержать эмоций телеведущая. К слову, Собчак во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции активно работает, ездит на съемки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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