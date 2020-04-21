"Вечернее пьянство": Собчак и Богомолов опять появились на публике с бутылкой крепкого алкоголя

Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили тихие вечерние посиделки с друзьями. Супруги накрыли небольшой стол и пригласили пообщаться продюсера Александра Роднянского с супругой Валерией Мирошниченко. Они обсудили насущные проблемы киноиндустрии.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство. Мы решили поговорить о главном, важнейшем из искусств - кино. Мы хотим обсудить свои кино опыты", - обратилась к публике Ксения Собчак.

В кадре она предстала в компании мужа Константина Богомолова. Эфир супруги вели "под градусом", выпивая крепкий алкоголь.

Поклонники сразу обратили на это внимание. Подписчики заметили, что Собчак на самоизоляции стала часто появляться в кадре с бутылкой. Фанаты переживают, что такими темпами она и ее муж скоро сопьются.

xenia_sobchak Что нас ждет в эпоху посткоронавируса

"С бухлом вечно в кадре. Это норм?", "Так и до алкоголизма недолго. Карантин накрыл по полной", "Любители выпить", "Я беспокоюсь за Константина, постоянно с рюмкой", "Постоянно стакан теребит", "Так и до алкоголизма недолго! То йога и безглютеновое питание, то градусы", "Так алкоголиком и становятся", "Что-то часто видео с алкоголем. Так и сопьетесь", - критикуют супругов россияне.

В этой связи многих волнует судьба Платона - сына телеведущей Платона. По мнению публики, мальчик наблюдает за тем, как его мать с отчимом проводят вечера.

Кстати, не так давно теща Константина Богомолова отчитала дочь и зятя за пьянство на карантине. В момент общения на столе у них красовалась бутылка крепкого алкоголя. "Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы - пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!", - выговаривала Людмила Борисовна.