2020-04-21T13:20:20+03:00
Звезды

"Вечернее пьянство": Собчак и Богомолов опять появились на публике с бутылкой крепкого алкоголя

Супруги поговорили о насущных проблемах киноиндустрии с Александром Роднянским, но подписчики антураж съемок не оценили
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эфир супруги вели "под градусом", выпивая крепкий алкогольЭфир супруги вели "под градусом", выпивая крепкий алкогольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили тихие вечерние посиделки с друзьями. Супруги накрыли небольшой стол и пригласили пообщаться продюсера Александра Роднянского с супругой Валерией Мирошниченко. Они обсудили насущные проблемы киноиндустрии.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство. Мы решили поговорить о главном, важнейшем из искусств - кино. Мы хотим обсудить свои кино опыты", - обратилась к публике Ксения Собчак.

В кадре она предстала в компании мужа Константина Богомолова. Эфир супруги вели "под градусом", выпивая крепкий алкоголь.

Поклонники сразу обратили на это внимание. Подписчики заметили, что Собчак на самоизоляции стала часто появляться в кадре с бутылкой. Фанаты переживают, что такими темпами она и ее муж скоро сопьются.

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"С бухлом вечно в кадре. Это норм?", "Так и до алкоголизма недолго. Карантин накрыл по полной", "Любители выпить", "Я беспокоюсь за Константина, постоянно с рюмкой", "Постоянно стакан теребит", "Так и до алкоголизма недолго! То йога и безглютеновое питание, то градусы", "Так алкоголиком и становятся", "Что-то часто видео с алкоголем. Так и сопьетесь", - критикуют супругов россияне.

В этой связи многих волнует судьба Платона - сына телеведущей Платона. По мнению публики, мальчик наблюдает за тем, как его мать с отчимом проводят вечера.

Кстати, не так давно теща Константина Богомолова отчитала дочь и зятя за пьянство на карантине. В момент общения на столе у них красовалась бутылка крепкого алкоголя. "Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы - пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!", - выговаривала Людмила Борисовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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