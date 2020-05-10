2020-05-10T17:19:58+03:00
Экономика

На смену «человейникам» придут «новые хрущевки»: как изменится рынок жилья после коронавируса

Самоизоляций заставляет россиян мечтать о более просторных жилищах, но оставляет на это мало денег
Елена ОДИНЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Неприятное открытие, которое многие сделали за время самоизоляции: их жилье, оказывается, неудобно. Находиться там целыми днями, да еще всей семьей, тяжело. А работать — так вообще невыносимо. Будем терпеть это дальше? «КП» опросила экспертов, как может измениться рынок жилья, когда пандемия наконец закончится.В

СВОИ ДОМА НЕ ПЕРЕЕДЕМ — ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ

Первые изменения вроде бы уже налицо — массовая миграция за город началась. Очень многие предпочли самоизолироваться на съемных дачах. Напрашивается логичный вывод: многим понравится — и люди наконец побегут вон из «человейников» в городах-миллионниках в собственные дома. На волю, на свежий воздух.

Эксперты, однако, тут же вылили на меня ушат холодной воды.

- На предпочтения покупателей жилья после пандемии будет влиять, в первую очередь, экономический кризис. А он отразится на доходах населения в сторону их уменьшения — что уже заметно, - считает коммерческий директор компании «Главстрой-Регионы» Алексей Артошин, во многом отражающий мнения и других застройщиков. - Спрос будет на предложения с наименьшим бюджетом. Поэтому массового переезда в просторное загородное жилье мы не прогнозируем.

Исход же россиян из крупных городов дальше ближайших пригородов, где самый простой загородный дом выйдет в копеечку, эксперты считают маловероятным по другой причине — мало желающих мириться с «деревенской» социально-бытовой инфраструктурой.

Если взять для примера Подмосковье, найти дом со всеми удобствами или квартиру в таунхаусе по цене самой дешевой столичной однокомнатной квартиры — 4-5 миллионов - конечно, можно. Но не ближе 50-60 км от МКАД и, что называется, в чистом поле. Даже до магазина — только на машине.

И все же приоритеты при выборе жилья, очевидно, сменятся.

А ПЕРЕПЛАНИРОВКУ СДЕЛАЕМ

Первыми изменения в предпочтениях граждан заметили компании, которые занимаются разработкой и согласованием перепланировок.

- К нам сейчас поступает огромное количество запросов, которые люди хотели бы воплотить в жизнь сразу же после отмены связанных с коронавирусом ограничений, - рассказал «КП» руководитель агентства согласования недвижимости «GOROD» Алексей Паршин. - Большая их часть связана с более функциональным зонированием пространства. Если раньше было модно убирать стены и создавать открытое пространство, то теперь упор — на личное пространство для каждого члена семьи. Просят выделить детскую зону, кабинет, переделать кухню с тем, чтобы там могла одновременно находиться вся семья.

Особый пункт — балконы и лоджии. Вот сейчас-то многие вспомнили, что это же лишние метры, которые могут служить не только для хранения барахла. Балконы стали повально превращаться в мини-спортзалы и те же кабинеты.

Застройщики и девелоперы уже тоже задумались о том, как удовлетворять изменяющийся спрос.

- И без пандемии объем предложения студий площадью до 20 кв. м в новостройках стандарт-класса за год сократился с 26% до 16%, - констатирует Алексей Артошин. - И эта тенденция, очевидно, усилится.

- Могут вырасти требования к функциональности планировок и к форматам жилья, которые обеспечивают жителям большую приватность даже в условиях многоквартирного дома, - говорит директор по маркетингу группы компаний «Инград» Анна Соколова. - Например, с собственными террасами и отдельным входом с улицы. Двухуровневые квартиры с небольшим внутренним двориком-патио. Сейчас такие форматы считаются уникальными, но, возможно, в связи с изменением спроса они такими быть перестанут.

Как все это может быть реализовано с учетом того, что денег у граждан в ближайшее время явно больше не станет? Специалисты видят несколько возможных тенденций.

5 ТРЕНДОВ РЫНКА ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ ЭПИДЕМИИ

1. Близость к центру потеряет былую значимость.

Как выяснилось, очень многие проблемы прекрасно можно решать удаленно. Поэтому уменьшится число желающих приплачивать за особое расположение рядом с чем-то и престижность района. Лучше пусть будет больше самих квадратных метров за ту же цену.

2. Идеальная квартира — та, которая максимально напоминает собственный дом.

С просторной лоджией или террасой, отдельным выходом в закрытый дворик, куда можно спокойно отпустить погулять детей, занявшись работой. В городе такое возможно в жилых комплексах с небольшой этажностью — 3-4-5 этажей. При потребности сделать подобное жилье массовым и недорогим получается что-то среднее между таунхаусом и сильно усовершенствованной хрущевкой, построенной с использованием максимально дешевых технологий и материалов.

3. Вырастет популярность самодостаточных жилых комплексов и кварталов — где есть все, что нужно для удобной и комфортной жизни без ощущения, что ты оказался на обочине цивилизации или в гетто.

Речь не только о детских площадках и магазинах с парикмахерскими у дома. Но и о том, чтобы полноценно проводить время и удовлетворять все свои интересы — в том числе культурные и тусовочные, связанные не только с детьми и семьей.

- Станут очевиднее преимущества полицентричной застройки, - считает глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев. - С разнообразной коммерческой инфраструктурой, общественными центрами в шаговой доступности. Архитекторам и застройщикам придется это учитывать.

4. Как следует из предыдущих пунктов, значительная часть жизни сместится в пригороды. Где еще можно строить жилые кластеры, которые вместили бы всю нужную инфраструктуру и места для отдыха и культурных развлечений, а также 4-5-этажки вместо 40-этажек — и при этом квартиры там бы еще и не стоили бешеных денег.

Собственно, такая тенденция существует давно. Новость — в той самой полицентричности. Загородные гетто, куда приезжают только ночевать — а работают, развлекаются и делают покупки в других местах — больше не пройдут. Даже при удаленной работе и учебе жить поедут туда, откуда для удовлетворения остальных своих потребностей можно не выезжать.

5. Отток за город в собственные дома в некотором количестве все-таки будет. Но в основном в те, что уже есть, но как постоянное жилье раньше не рассматривались.

- Начиная с марта, к нам пошли заявки на помощь в изменение статуса расположенных в садовых товариществах домиков на жилые, - рассказывает Алексей Паршин.

Кто не понял, такая формальность дает возможность в бывшем садовом домике прописаться — и, соответственно, с меньшими проблемами пользоваться всякими социальными благами по новому загородному месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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