"Не позорьте гимнастерку": почему поздравление Бони, Бузовой и других гламурных звезд с 9 Мая обернулось скандалом

Отмечать День Победы в этом году нам пришлось онлайн: многомиллионная акция "Бессмертный полк" в режиме изоляции прошла в социальных сетях. Участие в ней приняли в том числе и знаменитости. Однако, многие звезды этим не ограничились и презентовали собственные клипы, песни и фотосессии на тему 9 Мая. Но почему-то вместо восхищения их патриотический креатив вызвал шквал критики...

Так, Ольга Бузова и ее бойфренд-блогер Давид Манукян сняли клип на песню "Журавли", где он изобразил раненого солдата, а она - влюбленную медсестру. При этом, надев форму, звезда "Дома-2" почему-то забыла снять золотые и платиновые украшения, а также смыть яркий макияж, чем изрядно взбесила поклонников. За "пошленькое видео" досталось обоим - пару как только не просклоняли в Сети, обвинив в хайпе на трагедии и показухе.

Ольга Бузова в клипе на песню "Журавли".Фото: Youtube

Ольга Бузова в клипе на песню "Журавли".Фото: Youtube

"Актеры погорелого театра! Не дай бог это видео посмотреть ветеранам", "А на войне тоже глаза красили, делали маникюр и вязали на запястья красные нитки?", "Не хватает кучи золота и кобуры от "Луи Виттон", ну цирк же", - возмущаются пользователи соцсетей.

Посоперничать с Бузовой смогла звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая в последнее время прославилась не новыми ролями, а скандалом с "кокаином в трусах". Фото, на котором актриса взгромоздилась на танк в пилотке и перемазанная сажей, подписчики сочли верхом пошлости и кощунством.

Однако, самым масштабным - как по количеству участников, так и по объему критики - стал проект "Месяц май", в рамках которого знаменитости снялись в минутных роликах, изображая своих бабушек и дедушек - участников войны. В этом флешмобе отметились Анна Семенович, Ксения Бородина, Айза, Юлия Паршута, Эвелина Бледанс и другие звезды. Но и здесь благородную идею затмило сомнительное исполнение. Так, например, Виктория Боня "сыграла" свою девятилетнюю бабушку - в эротичной сорочке и при полном макияже она как будто попала под взрыв. В кадре на Вику, которая совсем не похожа на маленькую девочку, очень сексуально падает земля, рассыпаясь по полуобнаженному телу...

ann_semenovich Помним и гордимся вами , наши родные #75летпобеды #месяцмай #великаяпобеда

mesyats_may2020 Ксения Бородина и Курбан Омаров

- Пафосные красотки с нарощенными ресницами и резиновыми губами в окопе - это надругательство над памятью! Не позорьте гимнастерку, лучше и дальше хвастайтесь сумками за 300 тысяч и посиделками в ресторанах, - отреагировали зрители.

mesyats_may2020 Виктория Боня: Этот ролик я посвящаю своей бабушке - Бандиной Зое Петровне.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Война - это не глянцевая картинка"

Андрей Зберовский - психолог, доктор культурологии - объяснил kp.ru, почему благородные порывы знаменитостей вызвали отторжение в обществе:

- Такая острая реакция имеет понятное психологическое объяснение. Ведь отношение к истории, ее базовым событиям – это некий маркер, своеобразный камертон, по которому общество отстраивает само себя и передает свои ценности и традиции следующим поколениям. Как общество видит сейчас свою историю, как оно договорилось ее изображать и транслировать – это краеугольный камень народа, это святое! Великая Отечественная Война (ВОВ), несмотря на то, что она закончилась безоговорочной Великой Победой СССР, в нашем общественном сознании, в его психологическом коде, осталась как Великая Трагедия. Подчеркиваю: это не мешает ей быть Великой Победой, но она – великая боль народа!

Отсюда, в наших классических произведениях кино и литературы, в фото и картинах ВОВ никогда не изображается красиво, иначе такая эстетика войны будет вызывать не ее принципиальное отторжение как явление, а интерес и подражание. А когда война перестанет быть болью, превратится просто в захватывающую прогулку в красивой военной форме с романтическим антуражем, у кого-то может возникнуть желание в нее «поиграть», развязав новую.

Психолог Андрей Зберовский.Фото: Личный архив героя публикации

К сожалению, многие наши звезды, явно имея благую цель, совершенно искренне желая напомнить молодежи о Дне Победы, выбрали для себя не самый удачный формат, уйдя от внутреннего смысла ВОВ как трагедии в красивую глянцевую картинку. Уйдя от внутренней боли народа во внешний антураж – боевая техника, отглаженные гимнастерки, блестящие сапожки, профессионально уложенные прически, явно неуместная на войне яркая косметика и дорогие бренды украшений. Как говорится, за деревьями не увидели леса. Потому что, Великая Война – это не специально подготовленный интерьер для фотосессии! И если даже использовать память о войне в таком виде, это должно вызывать не комплименты в адрес артиста, блогера или актера, как он или она «отлично смотрится», а мысли о том, «как это было страшно и пусть этого никогда не повторится!»

Взять фотографию на танке Натальи Бочкаревой. Даже оставляя в стороне остаточное впечатление о ее истории с наркотиками, сама по себе фотография мало дает ассоциаций о Дне Победы. Ветераны вряд ли опознают в этой героине своих боевых однополчанок. А у молодежи будет формироваться неправильный образ войны, скорее в духе американского боевика о танкистах «Ярость», где стрельба во все стороны ведется на чужой территории, далеко от Родины, а состраданием и жертвенностью не пахнет. На этом фото мы видим бодро рвущуюся в бой, упивающуюся собой «амазонку», в образе, близком к Рембо. Отсюда и реакция у некоторых, как у Станиславского: «Не верю!». А когда общество не верит, что такие творческие этюды являются данью памяти и благодарности ветеранам, это его задевает и раздражает.

В общем, как психолог и патриот России, я за то, чтобы образ Великой Победы всегда был с нами! И пусть наши публичные люди активно его транслируют и поддерживают! Но это должен быть именно психологически правдивый образ Победы и образ трагедии народа, а не красивая картинка. Великая Война не должна становиться просто фоном для видеосъемок и инструментом пиара. И тем, кто будет браться за этот трудный материал, важно продумывать все детали своего образа до мелочей. Так как мелочей нет там, где есть кровь людей и целых народов.

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