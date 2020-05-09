После скандала с блокадниками Ольга Бузова разозлила своим видом на 9 мая

Очередная затея Ольги Бузовой спровоцировала новый поток народного гнева. Поющая ведущая разозлила россиян своим видом. А ведь публика еще не забыла скандальной выходки телезвезды, когда она, сидя в купальнике за столом, облизывала тарелку со словами "Я блокадница".

Ольга Бузова по случаю 9 мая решила рассказать о подвиге своих прадедов, чем несказанно вдохновила своих поклонников. Однако потом стала публиковать фото и видео, на которых позировала в военной форме при ярком макияже с пилоткой на голове. Артистка перекинула через плечо сумочку медсестры, а в наманикюренных пальчиках держала одуванчик.

fan_buz_love Ольга Бузова ради яркого фото отправилась в лес

"9 Мая - главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день безмерной гордости за подвиг настоящих героев, которые, не жалея жизни, защищали нашу Родину! Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их мужестве! Благодаря Вам мы живем 75 лет под мирным небом! Слезы счастья за Великую Победу льются из глаз и слезы горя за тех, кого не стало...", - гласит подпись к фото.

_buzova_.love Великий праздник

При этом снять золотые и платиновые браслеты Бузова не догадалась. Или не посчитала нужным. Она зачитала стихотворение "Ветер войны" Степана Кадашникова в память о погибших на фронте, а потом представила со своим бойфрендом Давидом Манукяном кавер на песню "Журавли".

Это окончательно взбесило пользователей соцсети. Они стали оставлять возмущенные сообщения, припомнив артистке и недавний скандал с блокадниками, и гламурную Богородицу, и конфуз на Крещение.

"Журавли" .Премьера cover, 2020

"На войне в макияже не ходят!", "Показушница!", "Что вы опять творите?", "Поменьше макияжа не пробовала?", "Зачем вы делаете карнавал в этот день?", "Накрасилась и приехала в лес ради фоточки", "Дешевый маскарад", "Это называется испанский стыд, когда делает она, а стыдно нам всем", "Смешно очень, браслеты снять нужно", - негодуют фанаты.

_buzova_.love Мы за мир... За любовь... Пусть война никогда не вернется вновь...

Ольга на критику и возмущение поклонников никогда не реагирует. Ее любимая фраза на хейт: "Собака лает, а караван идет".