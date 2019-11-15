2019-11-15T16:10:33+03:00
Звезды

Оскандалившаяся Наталья Бочкарева попросила прощения

Актриса объяснила свое поведение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Наталья Бочкарева.Актриса Наталья Бочкарева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Наталья Бочкарева, угодившая в конце сентябре в скандал с наркотиками, вышла на связь с поклонниками. Звезда сериала "Счастливы вместе" крайне редко появляется в соцсетях, а в свете ее и вовсе теперь не увидеть. Актриса решила объяснить свое поведение.

"Друзья, знаю, многие из вас все еще ждут от меня какую-то информацию, связанную с той неприятной историей. Именно поэтому, я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего", - начала Наталья Бочкарева свое обращение к поклонникам.

Как известно, у артистки есть своя школа-студия для талантливых детей. Однако после того, как знаменитость была задержана полицией в Москве по подозрению в хранении наркотиков и отказалась от освидетельствования, ей пришлось съехать из помещения, в котором располагалась школа. "Нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали «бизнес» и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", - заявила артистка.

О‍на поспешила успокоить публику, сообщив, что у нее все хорошо и она каждый день ходит на любимую работу. "Вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты!", - заверила знаменитость.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
Я готова развеять первый миф
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Наталье сейчас очень горько и досадно, что вокруг нее ходит столько сплетней. А свое молчание она объяснила лишь тем, что, прежде всего, думает о детях. "Именно по этой причине я молчу. Что бы там не выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю!", - сообщила Бочкарева.

А потом неожиданно извинилась перед публикой: "Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен. Спасибо всем неравнодушным за поддержку!".

Напомним, скандал с Натальей Бочкаревой произошел в конце сентября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была актриса, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что водитель вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Женщина не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда". А позже обратилась к поклонникам. Меж тем полицейские выяснили, с кем встречалась и что делала Наталья Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки. Под покровом ночи она приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе, зашла внутрь на несколько минут, вернулась и сразу уехала. Через некоторое время после этого ее и задержали стражи порядка.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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