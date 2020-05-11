Мир после коронавируса: Прекратится ли война в Донбассе?

По некоторым оценкам, пандемия COVID-19 может продолжаться ещё чуть ли не два года. Но даже этот срок однажды пройдёт, а конфликты у наших границ останутся. Включая самый масштабный из них — войну на юго-востоке Украины. Что ждёт Киев, Донецк и Луганск с учётом новой, «послевирусной» мировой конфигурации? Об этом — в заключительной части прогноза от эксперта по международной политике, президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича.

Напомним, в предыдущих сериях:

Часть 1. США против Китая: каждый попытается перетянуть Россию на свою сторону.

Часть 2. Ближний Восток: Россия выигрывает в Сирии, но рискует получить под боком новую арабо-израильскую войну.

УКРАИНА КАК «АНТИ-РОССИЯ» БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА?

В качестве «главной темы» Незалежная за последнее время утомила не только российских читателей и телезрителей, но и собственных «друзей» из США и Евросоюза. Сегодня у них есть проблемы серьёзнее и важнее, чем помощь Киеву. Пандемия COVID-19 стала стресс-тестом: выяснилось, что решение внутренних задач, спасение рухнувшего из-за карантина бизнеса на фоне экономического конфликта с Китаем — для глобального Запада важнее, нежели поддержка Украины и противостояние с Россией, которые не приносят прибыли.

Серьёзный маркер — новый американский посол в Киеве. На эту позицию Трамп недавно назначил Кейта Дейтона. С одной стороны, тот считается ставленником американских «демократов» — глобалистов и противников Трампа. С другой стороны, Дейтон лоялен Белому дому и является выходцем не из дипломатических, а из армейских элит. В идеале (для «демократов») это означает новые попытки расширения НАТО на Восток, укрепление военного сотрудничества с Украиной, наращивание там антироссийских настроений.

Правда, между НАТО (как структурой глобалистов) и Пентагоном (вотчиной американских националистов, сторонников Трампа) уже давно зреет конфликт. Например, на что тратить деньги: на «защиту демократии» во всём мире, включая Киев — или на перевооружение самих США ради вероятного конфликта с Китаем? Такое противостояние, да ещё и в канун борьбы за пост президента Америки на выборах-2020, ослабит позиции Вашингтона на Украине — соответственно, усилив Россию.

НАСТУПИТ ЛИ МИР В ДОНБАССЕ?

Многое станет ясно после проведения очередных переговоров в Минске по Донбассу. Сейчас Россия учла ошибки пятилетней давности, пытается решить вопрос плавно и без резких движений, занимая позицию стороннего наблюдателя.

При этом со стороны Киева в контактную группу вошли действующие чиновники из профильных министерств, включая вице-премьера Украины Алексея Резникова. Ранее ключевые позиции здесь занимали лица БЕЗ государственных должностей — наподобие экс-президента Леонида Кучмы.

Обмен военнопленными между ДНР и ВСУ Украины в апреле 2020 года.Фото: REUTERS

То есть новый состав контактной группы будет представлять интересы лично президента Владимира Зеленского. При этом Украина потребовала от ЛДНР предоставить «переговорщиков, имеющих только украинское гражданство и не воевавших». Таковых на серьёзных должностях там уже не осталось. Что почти наверняка означает очередной срыв мирного процесса. Вылиться он может во что угодно, даже очередное наступление Донбасса (по образцу августа-2014 и по принципу: «уже можно, Западу всё равно»).

Если всё же Киев, который это наверняка понимает, будет заинтересован в продолжении диалога, то в Минске представителям Незалежной придется вступить в прямые переговоры с народными республиками. И процесс хоть чуть-чуть, но сдвинется с мёртвой точки.

УДЕРЖИТСЯ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Впрочем, урегулированию в Донбассе могут помешать внутренние проблемы Украины В данный момент властью Зеленского недовольны нигде: ни в самой стране, ни на Западе, ни в России. Рейтинг «президента-актёра» за текущий год сложился вдвое, и всё чаще его критикуют за нечеткость позиций и непринятие ни одной из сторон: мол, ни вашим, ни нашим. Тогда как вся предвыборная кампания Зеленского строилась на критике оппонентов, а основные обещания заключались в решении «Донбасского вопроса».

Сразу после инаугурации Зеленский раздал большие авансы, например, обещал победу в информационной войне против России. При этом все игроки, включая США и ЕС, ожидали конкретных действий или хотя бы более чётких заявлений. Но формулировки Зеленского оставались размыты, а никаких конкретных шагов к разрешению конфликта за целый год президентства не было. Главным украинский врагом остается сама политическая система Незалежной: она подобна шаровой молнии — не имеет четкой траектории, но в любой момент может взорваться и разнести все вокруг.

Возможно, в том числе по этой причине Трамп махнул рукой, согласился на сделку с «демократами» и отдал им на откуп «украинский проект» (назначив послом Дейтона) в обмен на отказ от попыток объявить хозяину Белого дома импичмент.

КИЕВ ТОЖЕ ИДЁТ К ПЕКИНУ?

Теперь — о более приземлённых вещах. На днях было объявлено о планах президента Владимира Зеленского после снятия карантина: он хочет совершить несколько госвизитов в Азию. Скорее всего, это означает украинский «поворот на Восток».

Последствия очередного обстрела в прифронтовом селе на Донбассе.Фото: REUTERS

Такой шаг достаточно выгоден и Пекину, и Киеву. Во-первых, Украина сможет стать представителем его интересов в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, усилив позиции КНР в регионе. Во-вторых, привлечёт китайские инвестиции и новые кредиты. Складывать все яйца в одну корзину (делать ставку только на стратегический евразийский союз с Россией) стратеги из Поднебесной не будут.

При этом еще недавно Киев по требованию Вашингтона отказался от сделки по продаже завода авиадвигателей «Мотор Сич» Китаю. Такая непоследовательность украинских властей говорит о том, что у них, в отличие от других игроков, стратегии как раз нет. «Где платят, там и Родина». Но такой подход редко приносил успех. Вместе с тем, если учесть богатый сельскохозяйственный потенциал Украины (Китай заинтересован в покупке пшеницы, масла, зерна), сотрудничество сможет принести пользу обеим странам.

УЙДЁТ ЛИ РОССИЯ С ДОНБАССА?

Москва в отношении Незалежной последний год занимает выжидательную позицию, украинский вопрос перестал быть остроактуальным. Да и шестилетнее противостояние близ наших юго-западных границ вызывает у российского обывателя много вопросов: «Если мы действительно присутствуем в Донбассе, то почему не можем покончить с этим конфликтом? А если нас там нет, то почему мы придаем этой войне столь большое значение?».

Всё это влияет на рейтинги власти. В последнее время сократилось количество негативной риторики в адрес Киева, на одном из федеральных каналов появилась даже передача про Украину, о её культуре и традициях.

При этом война в ЛДНР настолько хаотична, что и российская, и украинская сторона запуталась, кого они здесь поддерживали, кому и какие гарантии дали. Если проблемы с экономикой на фоне коронавирусной блокады продолжатся, возможно, Россия будет плавно выходить из этого конфликта, налаживать диалог с официальным Киевом, а не только с непризнанными республиками.

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Как ни цинично говорить, конфликт вокруг ЛДНР всем выгоден. Для Зеленского это идеальное объяснение, почему до сих пор не проведены реформы: «Так война же». Для Москвы — удобная точка давления на Киев (использовать доктрину «управляемого хаоса», чтобы контролировать своих оппонентов, умеет не только Запад).

Слухи, будто «Россия вот-вот сольёт Донбасс», муссируются с первого же дня образования народных республик, но ничего подобного не происходит. После уже шестилетнего повторения по всем каналам, что «мы своих не бросаем», обратное действие чревато обвальным падением рейтинга, и Москва это прекрасно понимает. Наконец, жителям Донецка и Луганска, хоть и неспешно, продолжают раздавать паспорта РФ, обе республики де-факто интегрированы в российское экономическое и правовое пространство.

К сожалению, история знает примеры, когда непризнанные страны в Европе существовали и существуют десятилетиями. В 1974 году при довольно похожих обстоятельствах образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, не признанная ни одним государством, кроме Турции. С тех пор, как и в ЛДНР, люди там живут в «серой зоне», людям от этого не очень хорошо, но замороженный конфликт уже скоро будет длиться полвека без особых подвижек.