В Подмосковье полицейские полчаса делали искусственное дыхание пенсионеру, забыв про коронавирус

Так и хочется спросить, нет не у вас, а у себя: «а мне слабо?». Именно этим вопросом в социальных сетях сейчас задаются жители подмосковного города Яхрома. В воскресенье, 10 мая, на центре города случилось, казалось бы, банальное: старик шел по улице, схватился за сердце и упал. В обычное время многие из нас рванули бы помогать. А что сейчас, когда коронавирус, и в голове у каждого крутится: «соблюдай социальную дистанцию»? Но как показал этот случай, есть те, кто о себе и опасности заразиться даже и не думают.

- Первыми к деду рванули молодые парни в полицейской форме. Думаю, они простые ППСники, дежурили возле магазина. Им было плевать на этот короновирус. Они делали старику искусственное дыхание рот в рот и массаж сердца, меняясь с ребятами - простыми прохожими, которым жизнь этого мужчины была дороже риска заразиться. Я стоял, смотрел на это все и, как и другие прохожие, раз за разом набирал телефон службы спасения 112. И каждый раз слышал один и тот же ответ: «машина выехала, ждите». Все это продолжалось ровно 40 минут, - рассказал «КП» житель Яхромы Дмитрий Супонев.

Все это время полицейские и прохожие не сдавались: продолжали делать искусственное дыхание и массаж сердца.

- Мы умоляли прислать реанимацию, но вместо этого через 40 минут приехала обычная скорая. Фельдшер сделала два укола адреналина и, сдерживая эмоции, стала диктовать нам номер телефона, видимо, начальства, - продолжил рассказ Дмитрий.

И прохожие снова звонили и звонили.

- Врач скорой помощи тоже звонила с просьбой прислать реанимобиль. Поверьте, не было ни одного равнодушного. Только моих друзей было больше десяти человек: они прибежали из салонов связи и каждый звонил. Спустя 50 мин приехал второй экипаж скорой помощи. Это тоже была не реанимация. Они пулей въехали прямо на тротуар, но было поздно, - рассказал еще один очевидец Эдуард Макеев.

Сердце пенсионера остановилось.

- Я не знаю, от чего умер дед, но, скорее всего, это просто старость. Но я очень рад, что в нашем городе есть такие люди, которые, забив на все, пытались вернуть незнакомого старика к жизни. Я взрослый мужчина, но, рассказывая это, у меня наворачиваются слезы на глаза, - признался Дмитрий.

Имена полицейских и простых прохожих, которые сделали для старика все, что могли в Яхроме никто не знает. Правда, по словам очевидцев, в толпе прохожих оказался и тот, у кого вместо желания помочь проснулся инстинкт папарацци.

- Пока все судорожно звонили в скорую. Какой-то подросток решил хайпануть и стал записывать все на видео. Я просто взорвался от этого малодушия. Заставил его выключить телефон и прогнал его, - рассказал житель Яхромы Евгений Цуканов.

А вот теперь вопрос к читателям. А вы как в такой ситуации поступили бы?

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