Рэпер Гуф: Мне стыдно, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь

Российский музыкант Гуф (Алексей Долматов) дал покаянное интервью платформе Premier, в котором в очередной раз рассказал о своей запутанной жизни. Рэпер затронул тему наркотической зависимости, вспомнил об отношениях с певицей Кети Топурия, сложностях с родителями, бывшей женой Айзой Анохиной и сыном. Общее резюме: Гуф устал и даже сцена его уже не радует. Вот некоторые цитаты.

О Кети Топурия

«Я полгода просидел в депрессии из-за расставания. Никогда в моей жизни не было такого за 40 лет, чтобы меня кто-то кидал, чтобы меня бросала девушка (певица и рэпер встречались в 2017-2018 годах. - Авт.). А тут первый раз тебя предают. Я сидел полгода дома, не выходил. Очень странные отношения были, закончились и слава Богу. Обиднее и больнее всего, что именно этого человека оберегал на 200%, и именно этот человек меня подставил.

Вообще я хотел сначала [встречаться] просто для галочки. Чтобы смотреть с мамой какой-нибудь «Голубой огонек» и сказать: «Смотри, мама, я с ней был». Затянулось дольше, чем я думал».

О наркотиках

«Жалею о потерянных годах. Я до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики давно - года три, наверное. А как только с ней встретились...

Первые месяца два я не палился, а потом начал в открытую употреблять. И она от этого кайфанула, что ли, ей пришлось меня вытаскивать из ямы. Как только мы начали встречаться, я стал торчать и перестал писать песни вообще. Мы сидели на диване, я отрастил живот себе, второй подбородок.

Два с половиной года не вставал с дивана. За три года мы не могли никуда сходить. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже не познакомила. Не знаю, почему я так поверил человеку, так пустил к себе в душу, а мне в эту душу плюнули» (по слухам, Топурия рассталась с Гуфом из-за измен и так и не побежденной тяги к запрещенным веществам. Сейчас она замужем, родила дочь. - Авт.)

О нынешней девушке

«Сейчас я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю. Мы с Лесей знакомы семь лет. Мне ее показала Айза, моя бывшая жена. Леся - единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу. Пока мы были вместе, никого не хотелось мне. Я не вижу никого рядом с собой, кроме нее, и хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас появятся дети».

О сыне

«Сэм приходит из школы и приносит разную информацию про меня, про маму. Очень злые пошли дети, им очень нелегко приходится. Все кому не лень в школе обращаются к нему с предъявами ко мне, мы потом ссоримся из-за этого с его мамой. Она запрещает ему ездить ко мне. Я сам вырос, можно сказать, без отца. Один ушел, когда мне было три года. Второй появился, забрал маму и уехал. Я с бабушкой рос. Не хотел бы моему ребенку подобной участи, постараюсь максимально принять в его жизни участие. Айза не настраивает ребенка против меня, она очень мудро воспитывает его. Очень хорошее воспитание у Сэма. Я очень благодарен ей за все».

Об усталости

Я под[устал] скакать по сцене. Последний год без удовольствия выхожу. Как пинком. Потому что со старой программой все время езжу: «Гуф. Старые хиты плюс новые треки». И с каждым разом приезжаешь, и у тебя все меньше народу на концерте. Вот сейчас выйдет новый альбом, с новым интересно проехаться. Вообще уже хочется, чтобы за тебя кто-то скакал. Сидеть в кресле, и чтобы тебе приносили деньги молодые рэперочки. Мне стыдно перед самим собой, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь. Жалко здоровья. Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать «Олимпийский». Может, получится еще...»

Интервью можно посмотреть бесплатно на платформе Premier.

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