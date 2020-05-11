Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что не понятно, как вообще его смогут прочитать на Западе.

Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американские газет. Например, мэр города Бельвилль (штат Нью-Джерси, США) Майкл Мелхэм заявил, что переболел новым короавирусом ещё в ноябре 2019 года. Недавно ему сделали тест и действительно обнаружили антитела — этакий биологический след в организме, перенёсшем инфекцию. Но ведь случаи массового заражения в Китае начались лишь через месяц, а, по официальным данным, «нулевой пациент» прибыл в США лишь через в середине января 2020 года. Где же тогда мог заразиться Мелхэм?

Логичный ответ, настаивают в МИД КНР, один: вирус возник не в Китае. Например, американские врачи отследили 171 человека, заболевшего коронавирусом в штате Флорида в начале января. Все они — из первой волны пандемии, но в Ухане никто из них не был, с китайцами не общался. Также случаи нового коронавируса отмечались в декабре 2019 года во Франции.

Впрочем, сам Китай в ближайшее время может накрыть вторая волна инфекции. В «столице пандемии», Ухане, уже месяц не было новых случаев. И вот в районе 8 мая заболел один человек, на следующий день — его жена и ещё трое жителей того же дома. В реальности их может быть больше, ведь многие переносят «чуму 2020 года» бессимптомно. Всего в эти дни в Китае выявлено 17 новых «коронавирусников», но и первая волна начиналась с единиц.

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Британия официально ослабляет карантин и меняет установку с «оставайся дома» на «оставайся настороже». Многие предприятия и магазины открываются. Правда, чтобы сохранять социальную дистанцию, людям рекомендуют добираться до работы не на метро или автобусе, а пешком или на велосипеде. Так уж точно никого не заразишь. Власти в пожарном порядке расширяют нынешние велодорожки и создают новые.

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