ВОЗ отказалась скрыть информацию об эпидемии коронавируса в Китае
Немецкое издание Der Spiegel представило доклад, подготовленный разведкой ФРГ, который посвящен борьбе КНР с эпидемией коронавируса.
Сотрудники немецкой разведслужбы подтвердили, что власти Поднебесной довольно быстро поняли, что неизвестная прежде инфекция способна передаваться от человека к человеку. Еще 20 января у них появились неопровержимые доказательства этого. Но чтобы не допустить истерии и сохранить лицо на мировой арене, на следующий день - 21 января - лидер КНР Си Цзиньпин попросил в телефонном разговоре главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебреисуса отложить объявление о возникновении угрозы мировой пандемии.
Тем не менее, 22 января представители ВОЗ официально заявили, что в Ухане вспыхнула эпидемия неизвестного штамма коронавируса, который передается от человека к человеку. Таким образом, организация отказалась идти на поводу у Пекина. Поэтому обвинения президента США Дональда Трампа, что ВОЗ и Китай находились в сговоре с самого начала эпидемии, неверны.
После этого, китайским власти пришлось потратить почти полтора месяца на информационную пропаганду, чтобы не выглядеть в глазах мировых СМИ источником коронавируса.
В ВОЗ уже назвали заявления немецкой разведки необоснованными и не соответствующими действительности.
- Доктор Тедрос и президент Си не разговаривали 21 января. Они никогда не разговаривали по телефону. Такие неточные сообщения отвлекают внимание от усилий ВОЗ и всего мира остановить пандемию COVID-19, - говорится в заявлении организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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