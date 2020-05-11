Дачные поселки могут признать населенными пунктами: кому это выгодно

Садовые товарищества, соответствующие определенным критериям, могут получить возможность сменить свой статус и официально стать деревнями или частью каких-то населенных пунктов. Такие нормативы прорабатываются — законопроект вскоре будет внесен в Госдуму.

«Не хотим быть СНТ, хотим быть деревней», - это был один из пунктов, который активно обсуждался на парламентских слушаниях по проблемам садоводов, организованных перед майскими праздниками думским Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Сейчас садовые товарищества действительно имеют странноватый статус — как любит говорить известный дачник, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов - «государства в государстве». Из зоны ответственности муниципальных властей они по большей части выпадают. Никакие нормативы, касающиеся количества школ, больниц, поликлиник, дорог и прочей инфраструктуры, дачников фактически не учитывают — они не постоянные жители.

Проблема обострилась после того, как с начала 2019 года вступил в силу новый закон о садоводах. Он позволяет капитальные дома на садовых участках оформлять как индивидуальные жилые дома и там «прописываться» по постоянному месту жительства.

А еще больше вопрос обострил коронавирус. Тут-то многих владельцев добротных дач и пробило желание съехать туда из тесных однушек-двушек насовсем. И даже — государство должно радоваться — оформить эту недвижимость законным образом (без этого прописку не получить).

Но жилой дом — это, конечно, хорошо. А инфраструктура? Она в садовых товариществах как бы по-прежнему не предполагается — это не населенный пункт. Теоретически закон о садоводстве, вступивший в силу с прошлого года, получать такой статус СНТ позволяет. Но алгоритм действий сложен и достаточно туманен. Ни одного такого случая пока не зафиксировано.

Есть и обратная сторона вопроса. Статус земель населенного пункта предполагает и более высокие налоги на недвижимость. Нет ли тут ловушки?

- После покупки садового участка надо готовиться к тому, что придется регулярно платить взносы, установленные общим собранием, и исполнять решения большинства. Все, что находится на территории СНТ, содержится и обслуживается только за счет садоводов: ремонт дорог, вывоз мусора, оплата общего освещения и содержание сетей и так далее, - объясняет адвокат по земельным и жилищным делам Светлана Жмурко. - Это, безусловно, бремя для владельца земельного участка. При этом земельный налог и налог на имущество физических лиц все же тоже платятся. В деревне дополнительных взносов нет. Оплачиваются только налоги и потребленная электроэнергия и газ (если есть). Дороги муниципальные, без шлагбаума и сторожей, электросети на балансе энергосетевой организации. Исполнять решения собраний, с которыми ты можешь быть и не согласен, не надо. Только федеральное и региональное законодательство.

Правда, как предполагают эксперты, шансы получить статус населенного пункта, скорее всего, будут у тех немногих СНТ, где хотя бы своя собственная инфраструктура в хорошем состоянии. Иначе финансовая нагрузка на муниципалитеты получится слишком большой. Они в существующих-то деревнях дороги починить не могут, куда им еще дополнительный балласт.

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