Евгений Ловчев: Чтобы продолжить чемпионат, достаточно потренироваться 10 дней

Российские футбольные чиновники уже готовились к тому, чтобы наш чемпионат признать окончательно завершенным, раздать медали и на этом успокоиться. Но не все были согласны сдаваться под давлением коронавируса, и обстановка стала меняться. А тут еще немцы объявили, что 16 мая продолжится первенство Бундеслиги. На 12 июня наметили рестарт своих чемпионатов в Англии и Испании.И вот генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил вчера, что футбол должен вернуться и на российские стадионы.

«Был подготовлен протокол по COVID-19. Это серьезный документ, его готовит не только РФС. Взяли лучшую практику из европейских лиг, в том числе из немецкого и швейцарского чемпионатов. Согласовываем его с Роспотребнадзором и другими органами власти»,— заявил Алаев.

На возобновлении чемпионата у нас активнее всех настаивал заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев, о чем он говорил и в интервью «КП». И его услышали.

- Евгений Серафимович, удалось пробить стену?

- Кто был за то, чтобы свернуть чемпионат? Федун, другие спонсоры и олигархи, которые платят деньги. Но футбол, это нечто большее… Когда после Великой Отечественный Войны возобновили футбол, то люди почувствовали, что кошмар кончился. Город живет мирной жизнью. И когда сейчас немцы, испанцы, итальянцы уже начинают выходить на поле, наши все думают, что им там скажут наверху. Но, вроде бы, дело сдвинулось с мертвой точки. И еще меня, конечно, возмущает, что ни один футболист не дает в этом плане интервью, не говорит, ребят, я с детства любил футбол. И я хочу играть в футбол.

- Все молчат, а зарплата идет. Евгений Серафимович, а когда у нас все же реально может вернуться футбол? До июня мы сидим в самоизоляции. Предположим, в июне откроют спортивные базы. Сколько надо тренироваться, чтобы набрать форму и не получать сразу травмы - три недели, месяц?

- Фу. Все почему-то говорят, что все время там надо чего-то там тренировать. Как пример. Ветераны «Спартака» играют довольно много игр. Они вообще не тренируются. Они едут и играют с более молодыми соперниками, с маленькими городами. Понятно, уровень не тот, но никто из них не получает травму. Потому что профессионалы все равно держат себя в тонусе. Я знаю, у многих футболистов есть под Москвой целые загородные дома. Выходи, бегай! Там нет народу. Готовь себя, самое главное. Только и всего.

Я уверен, что при таком подходе играть можно с первого дня. Другое дело, что тебя на третью игру не хватит. Но тогда на классе играй. А класса просто никакого нет. Ну хорошо, 10 дней для подготовки должно хватить. Ведь когда футболисты выходят из зимней спячки и едут на сборы в Дубай, Турцию, Испанию, то уже на 4-5 день начинают играть. Правда, в таких контрольных матчах чаще меняют игроков. Но ведь и ФИФА сейчас собирается разрешить 5 замен. Так что за 10 дней подготовиться к сезону вполне можно. Но однозначно в сегодняшней ситуации надо играть без зрителя. Но все равно прильнут к телевизорам. Футбол, это отдушина. Жизнь возвращается.

- Хорошо, этот чемпионат, предположим, доиграем в июле. И следующий сразу начинать?

- Ну, конечно, начинать! Они сейчас два месяца отдыхают. Кстати, когда был переход на формулу осень-весна, мы же уже тогда один чемпионат играли больше, чем другой. И ничего, никто не сломался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев: В переходах футболистов заинтересованы целые цепочки агентов

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал преданность Игоря Акинфеева ЦСКА (подробности)