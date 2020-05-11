Модные провалы звезд: Бузова и Летучая красиво разделись, а Пелагея и Собчак надели все лучшее сразу

Работа на ТВ не останавливается, поэтому артисты и телеведущие продолжают менять наряды для эфиров – правда теперь обходятся без помощи стилистов, чаще подбирают луки сами. Отсюда и ошибки в подборе одежды. Вместе со стилистом мы проанализировали последние выходы звезд на телеэфиры, онлайн концерты, наряды на домашних праздниках.

Ольга Бузова продолжает работать – съемки на ТВ никто не отменял, поэтому при прическе и макияже телеведущие практически ежедневно. На днях Ольга выгуляла платье, которое вряд ли оставит кого-то равнодушным. Открыто все: и ноги, и грудь, и плечи – нарушены все правила приличий, но зато цвет модный (белый и все оттенки синего в тренде) и фигуру наша звезда подчеркнула.

Стилист Анвар Очилов советует: «К этому изящному платью больше подходит обувь на платформе. На руки рекомендую браслеты жесткие. Волосы лучше было бы связать в тугой пучок или убрать на одну сторону за уши и выбрать огромные сережки. Одной из этих мер мы бы создали перетекающую силуэтную линии сверху вниз. А в целом дерзкий образ – в духе модницы Ольги Бузовой».

Для онлайн концерта Пелагея подобрала традиционно яркий наряд: в этот раз в нем смешалось сразу парочка трендов. Джинсовые вещи дизайнеры рекомендуют не снимать весть 20-й год: юбки в пол, комбинезоны, платья, любая деталь гардероба из денима – подчеркнет знание трендов. Мировые модные дома рекомендуют носить жакеты, жилеты и даже куртки из джинсовки на голое тело. Вечерние платья должны быть выдержаны в драматичном красном, рубиновом цвете. Приветствуется пышный силуэт – парашют. В общем, в данном случае певица смешала сразу несколько интересных вещей.

Певица Пелагея.Фото: Instagram.com

«Стильный макияж и прическа очень идут Пелагее. Она в отличной форме – настоящая яркая звезда. А вот наряд слегка подкачал: можно было остаться просто в красном платье, этого было бы достаточно для формирования законченного образа. Лаконичного! А вот эту интересную джинсовую штучку, имитирующую корсет, уместнее было бы надеть с белым кружевным платьем», - объясняет Анвар Очилов.

Для записи интервью с Екатериной Варнавой Ксения Собчак нарядилась в костюм дизайнера Олеси Шиповской (ее костюмы носит Наталья Водянова). Очилов комментирует образ Ксюши: «У Собчак традиционно дорогие, хорошие вещи, но впервые они не сочетаются: футболка перетекает в цвет пиджака, из-за чего утеряна линия талии и бедер. Пиджак в пижамном стиле – актуально, но ошибка в выборе футболки. Раньше Ксения не допуска проколов в образе: в этот раз что-то пошло не так, возможно виной всему самоизоляция – поэтому не было возможности продумать «низ».

Актриса Маруся Зыкова нарядилась, чтобы сопровождать мужа – звезду фильма «Зулейха открывает глаза» Евгения Морозова на запись передачи «Судьба человека». Очень модный летний белый костюм у Маруси от молодого российского бренда одежды Deja Studio. «Нежный летящий образ Маруси сформирован свободным кроем – модным теперь не только дома пижамным стилем. Шаровары этим летом везде к месту», - считает стилист.

Маруся ЗыковаФото: Instagram.com

Любовь Успенская нарядилась для домашней записи интервью с телеведущим Сергеем Майоровым: бирюзовая куртка-пиджак подходит блондинкам идеально – освежает и молодит.

Любовь Успенская.Фото: Instagram.com

Елена Летучая сама сделал прическу, макияж ради домашнего дня рождения мужа. «Маленькое черное платье должно быть у каждой женщины. У Летучей таких платьев великое множество. Этот креативный вариант можно оценить на отлично: идеальное сочетание элегантности и сексуальности. Не только в наряде: даже строгий пучок у Елены завязан по последней моде», — Очилов считает образ Летучей безупречным.

Елена Летучая.Фото: Instagram.com

А вот модница Анна Нетребко нарядилась для прогулки по Вене – по поводу снятие первых карантинных мер. Оперная дива традиционно одета с иголочки: в костюме Gucci. Анна не скрывает, что этому костюмчику три года, но образ не потерял актуальности.

Анна Нетребко.Фото: Instagram.com

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