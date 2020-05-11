2020-05-11T15:56:09+03:00
Звезды

«Разделся по щелчку»: Прохор Шаляпин нарядился женщиной

Скандальный певец шокировал поклонников [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор Шаляпин нарядился женщиной. Фото: из архива Прохора ШаляпинаПрохор Шаляпин нарядился женщиной. Фото: из архива Прохора Шаляпина
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На самоизоляции все сходят с ума по-своему. Вот и эпатажный певец Прохор Шаляпин чудит в компании своей бывшей невесты Анны Калашниковой.

Звезды ток-шоу поделились видео, где под песню Калашниковой «Одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви», артист внезапно появляется в женском декольтированном платье и с яркой «боевой раскраской» на лице. Калашникова же переодевается в мужской костюм своего бывшего жениха.

Судя по всему, парочка приняла участие в модном челлендже. Суть флэшмоба проста — женщина и мужчина меняются одеждой и показывают, какая забавная картинка вышла.

В этом юморном челлендже уже приняли участие Дженнифер Лопес и Алекс Родригез. Потом эстафету #fliptheswitchchallenge #пощелчку подхватили и отечественные знаменитости. Так, например, Дима Билан примерил сексуальное боди певицы Клавы Коки, а двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко надел плащ своей супруги продюсера Яны Рудковской. Не остался в стороне и шоумен Павел Воля, который нацепил шпильки своей красавицы-жены спортсменки Ляйсан Утяшевой.

Вот и Прохор Шаляпин с Анной Калашниковой, заскучав на карантине, решили развлечь своих поклонников.

Прохор Шаляпин чудит в компании своей бывшей невесты Анны Калашниковой. Фото: из архива Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин чудит в компании своей бывшей невесты Анны Калашниковой. Фото: из архива Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин примерил женское платье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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