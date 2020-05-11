«Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!»: Какие фразы из сценария «Брата-2» стали пророческими

20 лет назад на большие экраны вышел философский боевик «Брат-2» о приключениях Данилы Багрова (Сергей Бодров) в США. Юмор, которым пронизана картина, подкупает непосредственностью и простотой. И тогда никто подумать не мог, что многие фразы героев не просто станут крылатыми, а и реализуются историей. «КП» приводит несколько примеров.

«Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины? Парадокс»

Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины? Парадокс .

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины? Парадокс."Фото: кадр из фильма

Реплика нервного таксиста, которого сыграл Константин Желдин, универсальна. Будь то экономический и социальный кризис 90-х или эпидемиологический кризис нашего времени, самые темные силы внутри людей начинают копошиться с утроенной энергией. Так в разгар коронавируса появились фотографии скупающих туалетную бумагу и гречку граждан, а еще версии про вышки 5G, план чипирования Билла Гейтса и педофильское лобби Голливуда, на которое должен навести сотрудников ФБР covid-19.

«Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!»

Уникальная фраза киллера Виктора Багрова (Виктор Сухоруков) сбылась через 14 лет после выхода «Брата-2». Крым вернулся в родную гавань и русский народ на полуострове проголосовал за это единогласно.

«Русские своих на войне не бросают»

События на Донбассе, продолжающиеся более пяти лет, тоже подтверждают максиму, озвученную Данилой.

Русские своих на войне не бросают .

«Русские своих на войне не бросают»Фото: кадр из фильма

«— Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

— Москаль менi не земляк!

— Бандеровец?

— Чого?!

— Ну ладно, парни, пока!»

«— Слышь, земляк, а где здесь русские живут?"Фото: кадр из фильма.

Возможно, Алексей Балабанов писал сценарий в шутку. И «теплая» встреча русского убийцы с украинскими коллегами в аэропорту — всего лишь эпизод из кино. Но прошло 14 лет, и лозунги «Москаляку на гиляку!», «Хто не скаче, той москаль» и «Бандера прийде - порядок наведе!» стали очень популярными на Украине.

«Сила в них. Есть в них что-то первобытное, что-то животное. То, что мы давно потеряли. Поэтому они и сильнее»

«Сила в них. Есть в них что-то первобытное, что-то животное. То, что мы давно потеряли. Поэтому они и сильнее»Фото: кадр из фильма.

Перед разборками с местными темнокожими, которые не дали поесть вареных раков русским героям, проститутка Даша предполагает, что сила не в правде, как считает Данила и не деньгах, как уверен его брат, а в «них», в афроамериканцах. И если посмотреть на результаты большинства спортивных соревнований, абсолютный триумф толерантности в США, голливудском кино и Европе, поглощенной африканскими мигрантами, то с героиней сложно не согласиться.

«Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!»

«Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!»Фото: facebook.com

Смех смехом, а именно этим мемом в шутку объясняет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова некоторые странные обвинения нашей страны со стороны США. Ну а как еще реагировать на то, что виноваты в результатах американских выборов русские хакеры?

«Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим!»

«Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим!»Фото: кадр из фильма.

Фраза проститутки Мэрилин (Дарья Юргенс) из финальной сцены фильма в самолете тоже стала мемом. Во время эпидемии российские граждане, застрявшие на отдыхе, массово начали возвращаться на родину. Получалось не у всех. Те, у кого получились, реагировали примерно так же, как героиня «Брата-2».

«Вы не поняли — это карантин!»

Ну тут и пояснять ничего не надо. Американские таможенники, оповещающие Виктора Багрова о карантине, — телепортировались в 1990 год словно из 2020-го.

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Культовой картине исполняется 20 лет (подробности)