Поклонники в ужасе от признания Любови Успенской про "Дом-2"

Любовь Успенская последние несколько месяцев живет в стрессе. Певица в начале февраля столкнулась с чудовищным предательством единственной дочери Татьяны Плаксиной. Сейчас единственная наследница королевы шансона находится в США с мужем артистки, а сама звезда пытается отвлечься от грустных мыслей за просмотром скандального шоу "Дом-2".

Любовь Успенская рассказала о своем неожиданном увлечении. Как сообщила певица, она является давней поклонницей скандальной передачи "Дом-2", о чем поведала Ольге Бузовой. В ответ поющая ведущая записала для подруги видео прямо с лобного места, где собираются все участники шоу, дабы обсудить день минувший.

В кадре звезды телестройки передали привет Успенской. Сама Бузова трогательно обратилась к коллеге по шоу-бизнесу, призвав ее смотреть программу. Все это исполнительница хита "Карусель" опубликовала в блоге.

"Обычно в моем графике нет времени для просмотра телепрограмм. Но, если вдруг оно появляется, я обязательно включаю «Дом-2». Так уж сложилось, просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает", - огорошила признанием Любовь Залмановна.

uspenskayalubov_official Я обязательно включаю "Дом-2"

По ее словам, ей интересно смотреть скандальную передачу, так как шоу помогает понять современную молодежь. "Ребята строят свои отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе. Мужчины за меня боролись, буквально выстраивались в очередь! И в целом, тогда добивались женщин, добивались расположения. А сейчас, наоборот, воюют за мужчин женщины, как я вижу", - констатировала 66-летняя артистка.

Она не скрывает, что такое положение вещей ей не очень нравится. Однако вокалистка все равно хотела бы понять молодое поколение. "Все таки, как ни крути, я родила дочь. Мне хочется осознавать, как же она будет строить свою личную жизнь в современных реалиях", - резюмировала исполнительница.

Однако поклонники певицы пришли в ужас от ее заявлений. И если одни буквально умоляют свою любимицу одуматься и прекратить тратить время за просмотром шоу "Дом-2", то другие были очень категоричны.

"Я не могу поверить в это. Ну как можно смотреть «Дом-2»? Там живут дормоеды и олигофрены", "Ох Люба... Не ожидала от Вас такое", "«Дом-2» - это не наша молодежь в основной массе. И слава Богу. 80% миллениалов- отличные грамотные ребята с подкрепленными знаниями, амбициями, уважением к старшему поколению и свободой мышления. А вот « это» даже стыдно читать, не говоря про смотреть", "Отписываюсь. Это полная деградация, дно. Не существующие проблемы, выдуманные, которых нет в социуме. Одна постановка и унижение человеческого достоинства!", "Люба, одумайтесь! Эта псевдогламурная свора истеричных людей. Они не имеют ничего общего с современной молодежью. И совсем там все не по понятиям. Там сборище психопатов, работающих на растление и отупление молодежи. Пожалуйста, не хвалите эту муть, над ними все смеются и ненавидят. Давно пора петицию написать, чтоб этот вертеп закрыли", - пишет шокированная публика.