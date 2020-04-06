"Того и гляди глаз выколет собачке": Любовь Успенская перепугала поклонников

Любовь Успенская находится на самоизоляции в своем роскошном особняке в Подмосковье. Королева шансона старается не падать духом. Она весело проводит время на карантине - готовит эксклюзивные блюда. А еще сама принялась подстригать своего любимого племянника, а также любимых домашних питомцев.

Любовь Успенская коротает дни на карантине с племянником Роланом и собаками. Любовь Залмановна живет в трехэтажном особняке в коттеджном поселке на Новорижском шоссе. Она заботится о близких. С карантином у меня в доме строго! Никого не впускаю и никого не выпускаю", - поведала вокалистка.

Племянника женщина балует домашней едой, сама сделала ему модную прическу. "Когда моему племяннику понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера, все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской", - похвасталась 66-летняя артистка.

uspenskayalubov_official С карантином у меня в доме строго!

Она вошла в роль настолько, что следующим в очереди на стрижку оказался ее пес Френки Джуниор. "Просто так от меня не уйдешь! Всех накормлю по-Успенски и подстригу, как доктор прописал",- заявила знаменитость под видео.

В ролике исполнительница хита "Кабриолет" умело орудует ножницами. Да так, что поклонники пришли в ужас. Подписчики перепугались, что их любимица чуть не выколола глаз питомцу.

uspenskayalubov_official Следующим в очереди на стрижку оказался Френки Джуниор

"Страшно смотреть, того гляди глаз выколет собачке", "А как грубо все делает! У собакена будет шок на всю жизнь", "Что-то прям у меня тоже сердце замерло, когда смотрела. Думала, еще секунда и глаза не будет!", "Френки не ожидал! Даже не знает, как реагировать", "А есть в доме еще жертвы или по соседям пойдете?", "Усы не стригите, а то чуйку потеряет", "Как-то немного страшновато даже", - пишут фолловеры.

Многие припомнили, что опыт стрижек у певицы уже был. Она тренировалась на единственной дочке Татьяне Плаксиной: "Дочь была первой на бритье", "Дочку тоже достригла, и она сбежала, добралась до собак".

Напомним, Успенская обрила наголо наследницу после того, как с той произошло несчастье. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и лишилась пяти зубов. До недавнего времени дочь и мать были очень близки. Однако в феврале Успенская в пух и прах разругалась с Татьяной. В эфире передачи "Звезды сошлись" Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с мамой. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют". После скандала Таня уехала жить к отцу в Америку, где занялась музыкой и рисованием.