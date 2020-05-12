2020-05-12T09:03:49+03:00
Общество

Астролог Татьяна Лукашевич, предсказавшая коронавирус: «Режим самоизоляции в России окончательно закончится 2 июля 2020 года»

Звездочет, предсказавший пандемию и точную дату выхода нашей страны из карантина, сделала новый прогноз для «Комсомольской правды»
Евгений ЧЕРНЫХ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лукашевич – единственный астролог, еще в начале декабря предсказавшая пандемию, падение биржевых индексов, нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года. Так, увы, и произошло.

12 апреля в интервью «Комсомольской правде» Татьяна сказала: «Карантин в России отменят 11 мая, после разворота Сатурна».

Действительно, 11 мая президент России Владимир Путин заявил:

"Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней… Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.»

В Австрии, Германии. Чехии, других странах, раньше России начавших выходить из карантина, ограничения тоже снимаются не моментально, а поэтапно. Во всяком случае, в Москве с 12 мая возобновляют работу некоторые промышленные предприятия, стройки, вводится ряд других послаблений. Как и в ряде других регионов России.

- Татьяна, как вы точно угадали с датой, 11 мая! Я потрясен. Поневоле поверишь в астрологию.

- Никакого гадания на кофейной гуще не было. 11 мая на небе произошло важное космическое событие - Сатурн развернулся в ретроградное движение. На этот факт я и ссылалась ровно месяц назад, когда прогнозировала «Комсомолке» отмену карантина в нашей стране. Анализируя космические циклы, мы можем делать предсказания будущего, опираясь на символизм той или иной планеты.

Сатурн в астрологии олицетворяет препятствия. Перейдя в знак Водолея 22 марта, он включил по всему миру режим самоизоляции, закрытие границ, ограничение авиаперелетов.

Следуя подобной логике, мы можем предположить, что окончательное завершение периода самоизоляции произойдет 2 июля 2020 года, когда Сатурн вновь вернется в свой знак Козерога.

Астролог Татьяна Лукашевич.

Астролог Татьяна Лукашевич.

Однако это еще не означает, что COVID-19 тоже покинет нашу планету. Скорее всего, мы увидим новую волну пандемии осенью, когда Юпитер и Плутон вновь соединятся 13 ноября в знаке Козерога.

Поэтому рекомендую читателям «Комсомольской правды» по-прежнему избегать большого скопления людей и не забывать о мерах профилактики. Но такого жесткого ограничения нашей свободы, как весной этого года, уже не будет.

После лунного затмения 5 июля будут открывать границы, начнут летать самолеты, люди смогут перемещаться из одной страны в другую. Ученые, полагаю, создадут эффективные лекарства от COVID-19 , т.к. лунное затмение всегда приносит результат и завершение определенных процессов. А поскольку точка затмения будет взаимодействовать с Ураном - планетой, отвечающей за науку, то у человечества есть шанс подойти осенью ко второй волне пандемии уже во всеоружии.

К тому же сильная жара во многих странах будет способствовать естественному замедлению дальнейшего распространения вируса.

На первый план выйдут задачи сбора урожая и борьба с засухой, пожарами.

И хотя 18 декабря Сатурн вновь войдет в знак Водолея уже на целых 2.5 года, он будет не один. Компанию ему составит самая добрая планета в астрологии - Юпитер, называемая большим счастьем. Мир начнет забывать о пандемии.

Для России, которая сама находится под знаком Водолея, начнется новый 20- летний исторический виток. Подобный тому, что начался в 2000 году после ухода Бориса Ельцина.

Всем удачи!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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