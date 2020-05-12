2020-05-12T16:15:54+03:00
Звезды

Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

Именитая фигуристка рассказала о своем состоянии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фигуристка Татьяна НавкаФигуристка Татьяна НавкаФото: Артем КИЛЬКИН
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Татьяна Навка заразилась коронавирусом. По словам супруги Дмитрия Пескова, в настоящее время она и муж находятся в больнице. Повода для беспокойства нет. Врачи делают все необходимое.

"Мы под контролем врачей. Все в порядке", - рассказала Татьяна Навка. Именитая фигуристка отметила, что чувствует себя нормально. "Температуры нет. Кровь в норме. Говорят, что женщины переносят это легче. Наверное, это правда", - цитирует спортсменку Daily Storm.

Она сильно переживает за супруга. "Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Чтобы не заразить всю семью, мы решили лечь в больницу", - уточнила Навка.

Татьяна предположила, что ее супруг заразился первым. Вся семья сидела в строгой изоляции. Однако Песков продолжал работать.

Отметим, ранее глава пресс-службы президента России Владимира Путина заявил о том, что заразился Cjvid-19. "Заболел, лечусь", - сообщил Песков.

Стоит отметить, что ранее коронавирусную инфекцию обнаружили у главы правительства Михаила Мишустина. 30 апреля он доложил Владимиру Путину, что болен Covid-19. 1 мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая - о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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