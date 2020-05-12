Мария Максакова в который раз пытается вернуть московскую недвижимость

В конце апреля представитель Марии Максаковой (она живет сейчас в Киеве, но по некоторым сведениям, собиралась отбыть в США) подал новый иск в Пресненский суд. Ответчик по этому иску - дочь покойного мужа Максаковой Дениса Вороненкова - Екатерина. Артистка требует признать недействительной выданную Кате три года назад доверенность на продажу апартаментов в Москва-Сити.

По версии Максаковой, в 2017 году (уже после убийства Вороненкова в Киеве) она оформила на падчерицу доверенность, чтобы Екатерина продала квартиру в Москва-Сити. Деньги были нужны, чтобы приобрести жилье в Киеве, где она поселилась всерьез и надолго. «Я уже привыкла к своей киевской жизни, - говорила Мария в интервью. – Здесь я востребована, как певица, у меня творческий рост. Я хочу жить на Украине». Поскольку возвращаться в Москву не хотела, она пыталась продать свои активы через хороших знакомых.

Екатерина продала квартиру в Москва-Сити Денису Панаитову якобы за 38 миллионов рублей. Панаитов – старый друг Дениса Вороненкова сомнений в его порядочности не возникало. И отношения между дочерью Вороненкова и Максаковой тоже были дружескими и доверительными. В общем, все - друг другу друзья и тем не менее… Денег от продажи апартаментов Мария не получила.

Правда полтора года назад она рассказывала немного другую версию, мол, Панаитов отдал ей киевскую квартиру на бульваре Шевченко взамен элитной недвижимости в Москва-Сити. То есть это был обмен, который просто не успели зафиксировать на бумаге. Убийство Вороненкова произошло как раз в то время, когда шло переоформление квартир – московской на киевскую. И только потом выяснилось, что Панаитов не являлся собственником жилья на бульваре Шевченко. Оно было записано на его сестру – пенсионерку Наталью Панаитову. И это сильно осложнило ситуацию.

Сейчас 42-летняя Максакова утверждает, что Екатерина Вороненкова могла заключить сделку в Панаитовым «в состоянии наркотического опьянения». Да и сама Мария подписала доверенность, «будучи в глубокой депрессии». И потому и доверенность, и сделка по ней недействительны.

Очень похожая история случилась с другой московской недвижимостью певицы. Два года назад она заключила брак с тридцатилетним жителем Нальчика Далхатом Халаевым. И сделала ему «свадебный подарок» - семикомнатную квартиру на Краснопресненской набережной, площадью в 260 квадратных метров с антикварной мебелью и дорогим ремонтом. Собственницей элитной квартиры Максакова стала в 2006 году – ее подарил отец.

Вначале Мария пыталась продать квартиру самостоятельно, но покупателей на элитное жилье (по тогдашней рыночной цене квартира стоила более 200 миллионов рублей) не нашлось. Тогда она решила вопрос через «надежного друга» Далхата Халаева. С ним зарегистрировала брак. Квартиру оформила как свадебный подарок мужу. Но потом все «пошло не так» - квартиру на Краснопресненской набережной Далхат все-таки продал своему земляку - Мурату Мержоеву. Но денег Мария, по ее словам, так и не получила.

После этого певица обратилась в суд, чтобы отозвать и доверенность, и договор дарения…

Вообще имущественные тяжбы Марии Максаковой - это еще та Санта-Барбара. Лидия Федосеева-Шукшина с ее «подарками» родственникам и последующим требованием вернуть все обратно – курит в сторонке по сравнению со сложными схемами, которые вырастает вокруг недвижимости оперная певица, и в результате которых каждый раз встает на одни и те же грабли. Нет ни недвижимости, ни денег. При этом Максакова не только поет на сцене, у нее, между прочим, высшее юридическое образование. Как все это укладывается в ее артистической голове – непостижимо.

Напомним, в 2015 года Мария Максакова, будучи депутатом Государственной думы, вышла замуж за своего коллегу-депутата Дениса Вороненкова. Вскоре на ее супруга завели уголовное дело. В 2016-м Мария родила сына Ивана, а в конце года вместе с Вороненковым и маленьким сыном переехала в Киев. 23 марта 2017 года экс-депутат был застрелен у отеля «Премьер-палас».

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