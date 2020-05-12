2020-05-12T16:03:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников рассказал о загадочном поведении коронавируса

Известный врач и телеведущий отметил необычные особенности течения болезни у разных людей
Анна НИКОЛАЕВА
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Главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССГлавврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Владимир Соловьев обратил мое внимание на хаотичность в поведении нового коронавируса. Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает, - написал в своих социальных сетях главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников.

Его больница, как и многие московские медцентры, перепрофилирована под лечение COVID-19. А сам Мясников стал официальным представителем информационного центра Оперативного штаба по коронавирусу.

- Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит влежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер, - продолжает Мясников. - В той же группе риска пожилых и хронических больных кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет.

Врач отмечает, что географически вирус ведёт себя тоже странно. Страны бывшего СССР он явно щадит. Многие списывают это на сохранившуюся с советских времен всеобщую вакцинацию от туберкулеза ( прививка БЦЖ), поясняет доктор Мясников. В США ситуация зависит от штатов: центр и север «пылают», а «Штат пенсионеров» Флорида относительно благополучна, пишет медик.

Во Франции болеет весь северо-восток, запад и юг относительно здоровы. Западная Германия - одна картина, Восточная — другая, перечисляет Мясников.

- Создаётся впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит «чёрную метку», у кого-то «оберег». Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть. Кто сдаёт? По какому принципу? Рано или поздно узнаём. Лучше, конечно, рано, - заключает врач.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Россия — на третьем месте в мире по количеству числу зараженных COVID-19

По данным международного агрегатора статистических данных worldometers.info первая пятерка стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции сейчас выглядит так:

США — 1 386 185 случаев

Испания — 269 520

Россия — 232 243

Великобритания — 223 060

Италия — 219 814

При этом по последним данным российского штаба по борьбе с коронавирусом у 43% зараженных в нашей стране болезнь протекает без симптомов.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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