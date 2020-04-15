2020-04-15T21:19:42+03:00
Общество

Доктор Мясников стал представителем инфоцентра по борьбе с коронавирусом

Теперь он будет информировать россиян о ситуации с заболеваемостью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доктор Александр МясниковДоктор Александр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
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Доктор Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра по борьбе с распространением коронавируса. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила помощница известного теледоктора Наталья Фадина.

- В рамках своей деятельности он будет заниматься информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии короновируса. Официальный представитель ИЦК будет предоставлять официальные данные о вирусной угрозе, сообщать о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых,- объяснила Фадина.

Ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" давал прогнозы по распространению коронавируса в России. Он признавал, что санитарные кордоны у нас, да и во всем мире, начали возводить с опаданием. Но при этом России удается избежать "итальянского сценария". Несмотря на увеличение числа пациентов с коронавирусом, смертность от нового заболевания в РФ гораздо ниже, чем в США, Италии или Испании.

В новой должности доктор будет знакомить россиян со способами профилактики болезни и рассказывать о проводимых тестах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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