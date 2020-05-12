2020-05-12T19:51:02+03:00
Звезды

"Заражение было неизбежно": дочь рассказала о коронавирусе у Дмитрия Пескова

Лиза Пескова последний раз видела отца около десяти дней назад
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лиза Пескова последний раз видела отца около десяти дней назадЛиза Пескова последний раз видела отца около десяти дней назадФото: СОЦСЕТИ
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Елизавета Пескова переживает за своего отца Дмитрия Пескова, который сообщил о госпитализации с коронавирусом. Девушка заверила, что сама полностью здорова, так как давно живет отдельно от родителя.

Елизавета Пескова в последний раз видела своего отца Дмитрия Пескова около десяти дней назад. "Соблюдали все меры предосторожности. Встречались исключительно на улице", - цитирует наследницу пресс-секретаря президента Газета.Ru.

Лиза отказалась раскрывать подробности состояния здоровья родителя, отметив лишь, что волнуется за него. "Самочувствие комментировать не буду. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось. Все осознали серьезность ситуации", - добавила Пескова.

В своем блоге, отвечая на комментарии подписчиков, она отметила: "Я думаю, это заражение было неизбежно". Лиза сообщила, что созванивается с отцом по несколько раз в день.

Напомним, Дмитрий Песков сам сообщил, что заразился коронавирусом. Он также уточнил, что находится в клинике под наблюдением врачей. "Заболел, лечусь", - сообщил пресс-секретарь.

Тогда же стало известно, что его жена Татьяна Навка тоже заразилась Cоvid-19. "Мы под контролем врачей. Все в порядке", - рассказала именитая фигуристка. Она отметила, что чувствует себя нормально. "Температуры нет. Кровь в норме. Говорят, что женщины переносят это легче. Наверное, это правда", - заявила спортсменка

По ее словам, чтобы не заразить всю семью, она и Песков решили лечь в больницу. Навка предположила, что ее супруг заразился первым. Вся семья сидела в строгой изоляции. Однако пресс-секретарь продолжал работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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