Марат Башаров впервые честно признался в изменах жене и пристрастии к алкоголю

Марат Башаров был женат три раза. И хотя отношения с супругами у него не сложились - Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова терпели от актера побои, тем не менее до недавнего времени артист уверял - налево он в своей жизни никогда не ходил. Всем супругам хранил верность.

"Я вам клянусь! Я никогда не изменял!", - заявлял Марат Башаров в недавнем интервью. И вот новая сенсация. 45-летний актер откровенно рассказал о личной жизни, впервые раскрыв подробности громких романов, разводов и измен.

Брак актера с Елизаветой Круцко был "узаконен по исламу", был прочитан никах, а Круцко приняла ислам. Она стала Лейлой. От Башарова родила в 2004 году дочь Амелию. "Она влетела в мою судьбу. У нас начался бурный роман. Причем она тогда была еще замужем, но они уже не жили вместе. Я встретился с ее супругом Жорой. Мы поговорили, выпили. Я сказал, что у них уже семьи нет. Он принял это и понял, что я смогу дать ей больше, чем он. ", - рассказал актер в эфире программы "Судьба человека".

Башаров сообщил, что жена сильно ревновала его к Марии Мироновой. Они вместе снимались в фильме "Свадьба", который вышел на экраны в 2000 году. Между их героями происходили интимные сцены. Однако, по словам Башарова, отношения остались чисто профессиональными.

"А как Лизе можно было не ревновать? Маша такая красавица! Сколько было семей вот так испорчено на съемочной площадке. Это мы с Машкой молодцы, сдержались. Романа у нас не случилось", - высказался он.

zhiganshin_rus Большое спасибо за классную фотографию...

Однако потом Марат увлекся фигуристкой Марией Бутырской. "Я смотрел на нее по телевизору, когда она выступала на льду. Мы стали общаться, и все у нас закрутилось. Можно сказать, что я очень влюбчивый. Лиза узнала об этом, люди добрые сказали. Я не отпирался", - признался в измене актер.

По его словам, он покаялся перед Круцко и заверил ее, что это мимолетное увлечение, которое скоро пройдет. "Когда изменяешь любимому человеку, который тебя любит, это жестоко. Не говорить об этом, скрывать это все... Хоть какая-то надежда должна быть. Я эту надежду вселил в нее и в себя обещаниями, что вернусь", - поведал он Борису Корчевникову.

По словам актера, жена смогла простить ему измены. "Я вернулся к Лизе", - отметил артист. Но его брак все равно рухнул. В 2009 году Башаров и Круцко разошлись.

Затронул Башаров и такую деликатную тему, как пристрастие к алкоголю. Актер признался, что начал сильно пить после того, как стали умирать его родные и близкие. "Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - заявил Марат.

marabash1 Марат Башаров не скрывает своего пристрастия к алкоголю

Известно, что когда актер под градусом, порой, ведет себя неадекватно. В частности, он поднимал руку на свою вторую жену Екатерину Архарову и третью - Елизавету Шевыркову. Именно поэтому обе девушки предпочли со звездой расстаться со скандалами.

Так, в октябре 2014 года Екатерина Архарова была госпитализирована с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. 11 ноября в эфире передачи "Пусть говорят" она рассказала об избиениях Башаровым, его приступах жестокости и пристрастии к алкоголю. В марте 2015 года Архарова и Башаров официально развелись.

5 июля 2016 года Марат сообщил, что женится на своей беременной поклоннице Елизавете Шевырковой. Сын Марсель родился у пары в 2016 году. Бракосочетание состоялось 9 сентября 2017 года. В конце декабря 2018 года Шевыркова попала в больницу с травмой носа. Сообщалось, что Башаров набросился на нее в порыве ярости и сломал ей нос. В феврале 2019 года женщина приняла решение расстаться с Башаровым и подала на развод. Пара развелась 21 марта 2019 года.